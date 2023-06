Carl Pei svela le dimensioni dello schermo di Nothing Phone (2)

Nelle ultime settimane, molto lentamente, Nothing ha rivelato informazioni sul nuovo smartphone Nothing Phone (2). Fin’ora abbiamo scoperto il processore (Snapdragon 8+ Gen 1) e la batteria (4.700 mAh. Oggi Carl Pei svela anche un nuovo tassello del puzzle: le dimensioni dello schermo.

Il Nothing Phone (2) avrà uno schermo davvero enorme, ancora più grande di quello del primo modello. Infatti avrà dimensioni di ben 6,7 pollici, ovvero 0,15 pollici in più del Phone (1). La risoluzione non è nota ufficialmente, ma dovrebbe essere Full HD+

Tuttavia Nothing si è preoccupata di chiarificare che le dimensioni maggiori non portino a un inquinamento maggiore: l’impatto ambientale dello smartphone sarà minore del predecessore. Il Phone (2) utilizza in gran parte plastica riciclata, e per garantire un lungo ciclo di vita del prodotto saranno garantiti di quattro anni di aggiornamenti di Android. Attendiamo quindi future informazioni dall’azienda, che sicuramente non tarderanno ad arrivare.