Pixel Watch, trapelano le prime immagini promozionali

Ieri era stato riportato un rumor con protagonista il Google Pixel Watch, nome in codice “Rohan”, che sarebbe dovuto arrivare a breve. E le nuove informazioni non si sono fatte attendere, dato che sono già trapelate in rete alcune immagini promozionali che confermano definitivamente il nuovo smartwatch.

Un video del leaker John Prosser mostra quelle che sembrano essere autentici render del Pixel Watch. Il dispositivo quindi esiste, e non ha subito la cancellazione come si temeva. Google quindi si prepara ad entrare in competizione con Apple Watch, con funzionalità come navigazione stradale con Google Maps, monitoraggio della salute, agenda e chiamate.

Pixel Watch utilizzerà, ovviamente il sistema operativo Wear OS 3. Con il suo design completamente circolare mira a portare coesione fra hardware e software, producendo uno smartwatch “adatto al 90% degli utenti”.

Questo è quanto, almeno per il momento. Non si conosce ancora data di uscita, prezzo, e nemmeno se arriverà in Italia. Vi aggiorneremo in futuro non appena arriveranno nuove informazioni.