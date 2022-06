Poco F4 e X4 GT arrivano in Italia: tanta potenza a meno di 350€

Il POCO F4 e X4 GT sono le nuove scommesse del brand cinese per il mercato europeo degli smartphone. I modelli presentano specifiche importanti, design accattivante e il prezzo promette di essere davvero competitivo. In Italia arriveranno dal 27 giugno, scopriamoli insieme!

POCO F4

Il POCO F4 è definito come top di gamma quotidiano realizzato “su misura” per utenti esperti o amanti della tecnologia. La missione dello smartphone è ripetere il successo del suo predecessore, e per questo porta specifiche ancora più complete.

A bordo troveremo il processore Snapdragon 870 che agirà in combinazione con RAM LPDDR5 e memoria interna UFS 3.1. Il set, oltre ad essere potente, offre anche la migliore soluzione di raffreddamento mai sviluppata da POCO denominata “LiquidCool 2.0” che con l’aggiunta di una nuova camera di vapore VC, dalle dimensione di 3.112 mm² nell’F4, le prestazioni di picco sono notevolmente migliorate rispetto alla generazione precedente.

POCO F4 offre un altro importante aspetto: la presenza di uno schermo Samsung E4 AMOLED che supporta una frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz. Il pannello supporta una visione fluida in ogni momento grazie alla presenza della tecnologia “Eye Care” e la luminosità è elevata in ambienti molto luminosi. Per chi ama guardare i video sul proprio smartphone, il produttore mette in evidenza anche la certificazione Dolby Vision.

Per garantire una autonomia al passo con la concorrenza, il nuovo smartphone arriva sul mercato con una batteria da 4.500 mAh. Inoltre, è presente il supporto per la ricarica rapida da 67W. Il produttore garantisce che l’F4 raggiunga il 100% di carica in soli 38 minuti di alimentazione e tutta la sicurezza è garantita dalla tecnologia MMT.

POCO X4 GT

Un altro smartphone pensato per i gamer è il POCO X4 GT. Il dispositivo ha anche un design accattivante e il suo punto forte è la presenza di un processore MediaTek Dimensity 8100, sviluppato con processo produttivo a 5 nm di TSMC, il chipset ottiene buoni punteggi nei principali test benchmark come AnTuTu. Inoltre, è anche noto per essere altamente efficiente, aspetto che garantisce una maggiore autonomia allo smartphone.

POCO X4 GT offre anche uno dei migliori display LCD disponibile sul mercato globale con una valutazione A+ su DisplayMate.

Prezzi e uscita

POCO F4 sarà disponibile in tre colori: Night Black, Moonlight Silver, Nebula Green, a partire dal 27 giugno, in due varianti:

· 6GB+128GB: prezzo consigliato €399,90, acquistabile su po.co

· 8GB+256GB: prezzo consigliato €449,90, acquistabile su po.co e Amazon

POCO X4 GT sarà disponibile in tre colori: Silver, Black, Blue e in due varianti acquistabili su po.co e Amazon dal 4 luglio:

· 8GB+128GB: prezzo consigliato €379,90

· 8GB+256GB: prezzo consigliato €429,90

Promozioni

Ovviamente, non possono mancare i prezzi Early Bird:

POCO F4

· La versione 6GB +128GB, per 5 giorni su po.co, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduto a €349,90.

· La versione 8GB +256GB, per 5 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 27 giugno fino alle 12.59 del 2 luglio, sarà venduto a €399,90.

POCO X4 GT

· La versione 8GB +128GB, per 5 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 4 luglio fino alle 12.59 del 9 luglio, sarà venduto a €299,90.

· La versione 8GB +256GB, per 5 giorni su po.co e Amazon, a partire dalle ore 13.00 del 4 luglio fino alle 12.59 del 9 luglio, sarà venduto a €349,90.