Nothing Phone (1) sarà difficile da ottenere perché sarà solo su invito

E’ lo smartphone del momento. Nothing Phone(1) è al centro delle notizie di tutti i media specializzati dopo il teaser di annuncio e un video su YouTube. Ogni giorno nuove informazioni vengono rilasciato sul web e l’ultimo video della nuova azienda di Carl Pei ci racconta qualche elemento in più sul lancio e soprattutto delle prime vendite del telefono.

Solo su invito

“ L’importante è che la community lo riceva per prima. Questo non significa che debbano essere gli unici, ma solamente i primi ”, afferma Basile David, product marketing di Nothing. E per consentire alla sua community di ottenere lo scoop su Nothing Phone(1), il marchio intende utilizzare un sistema di invito.

Pochi eletti saranno abbastanza fortunati da poter acquistare il telefono con il retro lucido quando verrà lanciato. Questa è stata la strategia applicata da Carl Pei durante i primi lanci degli smartphone OnePlus dell’epoca, che ha poi suscitato tanto entusiasmo quanto frustrazione.

Il co-fondatore dei due brand spiega: “ Quando si realizza un prodotto molto complicato come uno smartphone, ci vuole un po’ del tempo per salire di livello. Possiamo aspettare di aver accumulato molti telefoni e iniziare le vendite, oppure iniziare a vendere il prima possibile. Abbiamo scelto quest’ultima soluzione. »

I dettagli completi di questo sistema di invito devono ancora essere svelati ma Nothing vuole garantire che tutti i suoi fan sfegatati ne ricevano uno prima di aprire le vendite a più persone quando le scorte si esauriscono.

Si impara da Samsung…

Questo metodo ha diversi vantaggi per l’azienda. In particolare permette di vendere i propri prodotti just in time, e quindi di evitare i costi logistici legati allo stoccaggio dei prodotti e degli invenduti. Se mancano le vendite, Nothing potrà limitare la produzione ed evitare costi inutili.

Possiamo mettere questo in parallelo con ciò che apparentemente sta accadendo a Samsung in questo momento. Si vocifera che il colosso coreano abbia tra le mani 50 milioni di telefoni a causa di vendite inferiori al previsto.