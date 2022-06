Samsung ha 50 milioni di telefoni invenduti nelle scorte, colpa di serie poco popolari

Stando a diversi rapporti, Samsung potrebbe avere un problema di scorte. Non per l’assenza di dispositivi, al contrario. Samsung, infatti, avrebbe nei propri depositi una quantità di telefoni invenduti davvero impressionante: più di 50 milioni.

Questo non è certamente una cosa positiva, poiché significa che la compagnia ha decisamente sovrastimato l’interesse dei consumatori riguardo a certi modelli. Prima fra tutte è la serie A: pare infatti che una grande porzione delle scorte non desiderate faccia parte di questi modelli di smartphone, di cui i clienti avrebbero scarso interesse.

I 50 milioni di smartphone in giacenza costituiscono bel il 18% di quelli che Samsung aveva in programma di vendere, ovvero 270 milioni. Di norma, avere scorte in eccesso in quantità più elevate del 10% è considerato un problema, e il numero di Samsung è molto superiore.

Anche se Samsung continua a dominare i mercati la domanda tende a crescere: non è impossibile che nel futuro vedremo tagli a diverse serie dell’azienda, prima fra tutte la serie A, la cui scarsa popolarità potrebbe non giustificare i costi di produzione.