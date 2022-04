POCO F4 GT: debutta in Italia il nuovo smartphone flagship dedicato al gaming

POCO, il brand di Xiaomi destinato agli utenti più giovani, annuncia il lancio globale di POCO F4 GT [scheda tecnica qui], il nuovo smartphone di livello flagship, insieme agli accessori POCO Buds Pro Genshin Impact Edition e POCO Watch.

Poco F4 GT

Il nuovo POCO F4 GT offre prestazioni ai massimi livelli grazie al processore Snapdragon 8 Gen 1 a 4 nm, sostenuto dalla tecnologia di raffreddamento LiquidCool 3.0, da un display flat Amoled da 6,67″ (2.400×1.080 pixel) con refresh rate a 120Hz e il sistema di ricarica HyperCharge a 120W (per ricaricare lo smartphone in soli 17 minuti). Completano la dotazione 8 GB di Ram e 128 GB di storage, una batteria da 4.700 mAh e un comparto fotografico da 64+8+2 Megapixel, c’è anche un sensore frontale da 20 Megapixel per i selfie.

Fiore all’occhiello di questo smartphone, pensato principalmente per il gaming, sono i due trigger magnetici pop-up, in grado di gestire 1,5 milioni di pressioni e testati su più di 100 noti videogame. Utilissimi in fase di gioco, i trigger (grilletti) possono essere utilizzati anche per l’accesso rapido in movimento, o come scorciatoia per attivare la fotocamera, la registrazione dello schermo o la torcia.

Prezzi e disponibilità

POCO F4 GT sarà disponibile su po.co e su Amazon in tre colori: Stealth Black, Knight Silver e Cyber Yellow. Sarà anche disponibile in due varianti, il tutto a partire dal 26 aprile ore 15:00:

8GB + 128GB: prezzo di vendita consigliato a €599,90

12GB + 256GB: prezzo di vendita consigliato a €699,90

Ecco invece i prezzi Early Bird:

POCO F4 GT, fino alle 23.59 del 29 aprile:

8GB + 128GB: a 499,90 euro

12GB + 256GB: a 599,90 euro

POCO Buds Pro “Genshin Impact Edition“

Le POCO Buds Pro Genshin Impact Edition sono delle cuffie realizzate per i fan di Genshin Impact, un popolare gioco di ruolo cinese. A partire dall’accensione, i fan riceveranno le notifiche direttamente dalla familiare voce dell’iconico personaggio Klee. Basta estrarle dalla loro custodia, ispirata allo zaino di Klee, indossarle e immergersi come se si fosse già acceso il gioco.

POCO, POCO Buds Pro Genshin Impact Edition utilizzano l’intelligenza artificiale per regolare automaticamente le impostazioni di cancellazione del rumore in base al livello di rumore circostante e la routine quotidiana dell’utente. Durante le chiamate, ogni earbud può fornire un audio nitido e chiaro anche negli ambienti più rumorosi grazie a un algoritmo di IA avanzato. Il driver dinamico composito da 9 mm garantisce che l’utente abbia accesso sia all’elaborazione del suono al livello più professionale, sia al suono più autentico e dettagliato. Il dispositivo è anche resistente all’acqua IPX4, evitando danni da pioggia, sudore e schizzi. La custodia di ricarica può durare fino a 28 ore ed essere caricata in modalità wireless, mentre le buds possono essere caricate in 10 minuti o in circa un’ora se in wireless.

Prezzi e disponibilità

Le POCO Buds Pro Genshin Impact Edition saranno disponibili dal 26 aprile nel colore Red a un prezzo di vendita consigliato di 69.99 euro, in esclusiva su po.co.

Poco Watch

POCO Watch è lo smartwatch Poco dedicato agli appassionati di fitness. Disponibile in svariati colori, POCO Watch è un device efficace per monitorare la salute. Il display touch AMOLED da 1,6 pollici e una lunetta ultra-sottile illuminano lo schermo e chi lo indossa può distinguersi grazie agli oltre 100 quadranti personalizzabili.

Per monitorare meglio i propri progressi sportivi, per esempio durante una corsa o mentre si sale in vetta, il Multi-sistema GPS offre una grande precisione, il tutto insieme all’utilizzo di oltre 100 modalità di esercizio installate. POCO Watch può anche rilevare quando un utente sta facendo più attività insieme, dalla corsa su un tapis roulant a una passeggiata fuori, e, grazie alla funzione di monitoraggio del sonno, controllare i livelli di ossigeno nel sangue. POCO Watch fa tutto questo, alimentato da una batteria che può durare fino a 14 giorni di autonomia.

Prezzi e disponibilità

POCO Watch sarà disponibile in tre colori, Black, Blue e Ivory, a un prezzo di vendita consigliato di €99.99, tramite i canali ufficiali po.co e Amazon a partire dal 26 aprile.

Fino alle 23.59 del 29 aprile, POCO Watch sarà venduto su po.co e Amazon, al prezzo early bird di €69,99.