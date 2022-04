Poco F4 GT sarà annunciato il 26 aprile

Poco ha cominciato a distribuire gli inviti per il lancio del suo nuovo flagship della serie F. Il dispositivo si chiamerà Poco F4 GT e sarà annunciato il 26 aprile con un evento online che sarà trasmesso in live streaming su YouTube, Facebook e Twitter a partire dalle 20:00 ora di Pechino (le 12:00 in Italia).



Il dispositivo sembra essere un Redmi K50 Gaming rinominato, un dato ulteriormente confermato dalle informazioni presenti su Geekbench. Un telefono Xiaomi 21121210G ritenuto essere il Poco F4 GT è infatti apparso su Geekbench: il dispositivo sarà alimentato dall’ultimo chipset di punta di Qualcomm, lo Snapdragon 8 Gen 1, coadiuvato da 12 GB di Ram.

Poco F4 GT, che girerà su Android 12, presumibilmente con la MIUI 13 di Xiaomi, ha ottenuto 1.235 punti nel test single-core e 3.555 punti nel test multi-core.

