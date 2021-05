Poco M3 Pro 5G: tanta potenza e connettività veloce a meno di 160 euro

POCO ha lanciato oggi il suo nuovo smartphone POCO M3 Pro 5G con una presentazione in videoconferenza a livello mondiale. Realizzato con un design accattivante, un retro 3D curvo e una particolare finitura lucida, Poco M3 Pro 5G garantisce una buona ergonomia e un ottimo impatto visivo. Il rapporto screen-to-body del 91% gli dona un aspetto moderno ed è disponibile in tre colori: POCO Yellow, Power Black e Cool Blue. C’è anche il tanto amato jack per cuffie da 3,5 mm.

Mediatek Dimensity: il nuovo processore

POCO M3 Pro utilizza per la prima volta nella sua storia la nuova tecnologia MediaTek Dimensity che offre prestazioni di ottimo livello pur mantenendo un consumo energetico inferiore alla media. Grazie al modem 5G integrato, supporta il Dual Standby 5G, fornendo agli utenti un 5G ‘always on’ senza dover sostituire fisicamente le SIM. Il processore sfoggia un’architettura CPU octa-core avanzata, con due core Cortex-A76 che operano fino a 2,2 GHz. La CPU è abbinata alla GPU Mali-G57, una nuova architettura GPU che offre un ulteriore 30% di densità di prestazioni e di efficienza energetica. C’è anche la nuova tecnologia di storage UFS 2.2, capace di caricare e riprodurre facilmente giochi pesanti dal punto di vista grafico, file video e molto altro.

Poco M3 Pro 5G: il display

POCO M3 Pro 5G ha un display con un refresh rate a 90Hz, ma grazie al dynamicSwitch può passare automaticamente da 90Hz, a 60Hz, 50Hz e 30Hz, adattando la frequenza di aggiornamento al contenuto per risparmiare energia. La diagonale del pannello è di 6,5″ mentre la risoluzione è FHD+. È in gradi di riprodurre immagini con risoluzione 1080P e dispone di doppi sensori di luce sulla parte anteriore e posteriore per consentirne il rilevamento a 360°, permettendo di scegliere tra 4.096 livelli di luminosità per una visibilità ottimale.

Il comparto fotografico

Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 48 MP, una macro da 2 MP e un sensore di profondità da 2 MP. La fotocamera principale da 48 MP permette agli utenti di catturare immagini più nitide e dettagliate, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità. A supporto c’è una batteria da 5,000 mAh, con una ricarica rapida da 18 W e un caricatore da 22,5 W incluso nella confezione.

La scheda tecnica del nuovo Poco M3 Pro 5G

Prezzi e disponibilità

POCO M3 Pro 5G sarà ufficialmente disponibile a partire dal 20 maggio su po.co al prezzo di 199,90 € per la configurazione da 4GB+64GB e al prezzo di 229,90 € per la versione da 6GB+128GB. Fino al 26 maggio, POCO M3 Pro 5G sarà in vendita al prezzo early bird di 159,90 € per la versione da 4GB +64GB e di 199,90 € per la versione da 6GB+128GB.