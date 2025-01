POCO X7 e X7 Pro: il nuovo standard per prestazioni e design

POCO ha lanciato i suoi nuovi smartphone POCO X7 Pro e POCO X7. I nuovi device puntano tutto su prestazioni elevate, efficienza energetica e un design moderno. Con queste nuove proposte, il marchio si rivolge agli utenti che cercano potenza e affidabilità in un dispositivo elegante.

Il POCO X7 Pro è alimentato dal processore MediaTek Dimensity 8400-Ultra, una novità assoluta per la Serie X, costruito con tecnologia a 4nm e progettato per ottimizzare l’efficienza energetica della CPU e della GPU. Questo chipset offre miglioramenti significativi rispetto alla generazione precedente, e si rivolge a chi cerca prestazioni stabili durante sessioni di gaming impegnative. Anche il POCO X7 si distingue per il processore Dimensity 7300-Ultra, che garantisce un funzionamento fluido nelle attività quotidiane e permette di affrontare facilmente compiti più complessi come l’elaborazione video e il gaming. L’espansione della RAM fino a 24 GB migliora ulteriormente l’esperienza di multitasking.

Per quanto riguarda l’autonomia, POCO ha puntato sulla durata con batterie di grande capacità e tecnologie di ricarica rapida. Il POCO X7 Pro integra una batteria da 6.000 mAh, la più capiente mai vista nella gamma, con supporto per la ricarica HyperCharge da 90W, capace di portare il dispositivo dallo 0 al 100% in soli 42 minuti. Il POCO X7, con una batteria da 5.110 mAh e ricarica rapida da 45W, garantisce un utilizzo continuo senza interruzioni. Entrambi i dispositivi sono progettati per mantenere la loro efficienza nel tempo, anche dopo numerosi cicli di ricarica.

I display AMOLED CrystalRes 1.5K da 6,67 pollici di entrambi i modelli offrono una frequenza di aggiornamento di 120Hz, colori vividi e una luminosità di picco che garantisce una visibilità ottimale anche all’aperto. Il POCO X7 Pro raggiunge i 3.200 nits, mentre il POCO X7 si attesta a 3.000 nits. Il design del POCO X7 Pro è caratterizzato da linee audaci e un’estetica futuristica, mentre il POCO X7 introduce il primo display curvo 3D del brand. Entrambi i modelli vantano una resistenza certificata IP68 e protezione del display con vetro Gorilla Glass.

Il comparto fotografico dei due dispositivi è dotato di un sensore principale Sony IMX882 da 50 Mpixel con stabilizzazione ottica, che garantisce immagini nitide e dettagliate anche in condizioni di scarsa luce. Per i selfie, una fotocamera frontale da 20 Mpixel offre una qualità superiore per gli scatti personali. Le funzioni video del POCO X7 Pro includono la registrazione in 4K a 60fps e strumenti avanzati come la modalità regista e la registrazione 10bit-LOG, ideali per chi desidera sperimentare con la videografia.

Entrambi i modelli sono già disponibili per l’acquisto su Amazon e mi.com. Il POCO X7 è disponibile in due varianti: la versione da 8GB+256GB al prezzo di 299,90€ (249,90€ in offerta early bird) e quella da 12GB+512GB a 349,90€ (299,90€ in offerta early bird). Il POCO X7 Pro è disponibile in tre configurazioni: 8GB+256GB a 369,90€ (319,90€ in offerta early bird), 12GB+256GB a 399,90€ (349,90€ in offerta early bird) e 12GB+512GB a 429,90€ (379,90€ in offerta early bird).