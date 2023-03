Prime informazioni sul Nothing Phone (2): sarà di fascia alta con un processore Snapdragon

Il Nothing Phone (2) è ancora uno smartphone avvolto nel mistero. Non c’è da sorprendersi: dopo il successo pubblicitario del primo modello, l’azienda di Carl Pei non ha intenzione di cambiare la propria strategia, rivelando pochissime informazioni alla volta sui futuri telefoni. Con tutti gli annunci che stanno avvenendo al MWC, tuttavia, sembra che Nothing non abbia intenzione di farsi lasciare fuori dai riflettori.

Infatti è stato rivelato il primo dettaglio del nuovo smartphone: il processore, per la precisione. Eppure le informazioni sono ancora vaghe: Carl Pei ha fatto sapere che il Nothing Phone (2) utilizzerà un chip Qualcomm Snapdragon 8. Ma quale? Non è dato sapere, ma si può auspicare che ad essere impiegato sarà lo Snapdragon 8 Gen 2, offrendo una grande potenza al telefono.

Il resto sono solo rumor. Si mormora di un dispositivo dotato di 12 GB di RAM, 256 GB di memoria, un display OLED da 120 Hz e una batteria da 5.000 mAh. Ma nulla è ancora ufficiale.

Ciò che è certo è che il Nothing Phone (2) arriverà nel terzo trimestre del 2023, stando al CEO stesso. Com’è facile intuire, sarà un grande miglioramento rispetto al precedente, e sarà di fascia alta invece che media (cosa che fa pensare appunto a uno Snapdragon 8 Gen 2). Resta ancora da vedere tuttavia quali saranno le specifiche precise, ed è probabile che per saperlo ci vorrà ancora un bel po’.