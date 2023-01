Primi render di OnePlus Pad: la fotocamera è molto particolare

OnePlus ha recentemente confermato la presentazione del nuovo tablet OnePlus Pad, prevista per il 7 di febbraio. In precedenza non c’erano immagini che ritraevano il dispositivo, ma il famoso OnLeaks ha provveduto a fornirci uno sguardo d’anticipo.

Sono chiaramente dei render promozionali e non sicuramente definitivi, ma mostrano diversi elementi davvero caratteristici del brand che potrebbero rendere OnePlus Pad davvero unico. Uno di questi è la grande fotocamera circolare posta al centro del dispositivo. Si può anche notare la lente anteriore posizionata su un lato, molto comoda per le videochiamate.

L’unica specifica che al momento conosciamo sono le dimensioni dello schermo: 11,6 pollici. Questo sarà unito a una scocca di metallo per un design funzionale e resistente. Fra qualche settimana, comunque, potremo goderci le informazioni complete.