Project Sandcastle: installare Android su iPhone è possibile

La chiusura del sistema operativo di Apple è il motivo che spinge alcuni utenti a preferire Android. Grazie ad un nuovo sforzo chiamato Project Sandcastle, puoi effettivamente utilizzare il sistema operativo mobile di Google su iPhone. In altre parole, si può installare Android su iPhone grazie a questo progetto sviluppato da Corellium.

Tuttavia Project Sandcastle funziona solo su iPhone 7, iPhone 7 Plus e iPod Touch e, dato che è ancora in versione beta, ci sono molti elementi che non funzionano perfettamente come il supporto cellulare e Bluetooth. E’ possibile solamente utilizzare il Wi-Fi per connettersi a Internet.

Inutile dire che questo progetto non dovrebbe rendere Android un’alternativa di tutti i giorni o almeno, non in questo momento poiché ci sono molte cose che mancano, incluso il supporto per i servizi Google. Ciò significa che non saremo in grado di utilizzare le app di Google mentre tutto il resto dovrebbe funzionare correttamente durante il download da altri store di applicazioni.

Un’altra cosa essenziale da tenere a mente è che l’installazione di Android su un iPhone utilizzando Project Sandcastle non è un flash permanente del sistema operativo. Una volta riavviato il telefono, l’installazione di Android viene persa e il dispositivo torna su iOS.

Il team dietro il progetto afferma però che il supporto per più iPhone è in arrivo su tutti i dispositivi che possono essere sottoposti a jailbreak con checkra1n.