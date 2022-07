Pubblicità sulla schermata di blocco? Potrebbero arrivare con Glance

Se le pubblicità di oggi sono fastidiose, nel futuro potrebbero rivelarsi ancora peggio, specialmente se usate un dispositivo Android. La piattaforma Glance infatti potrebbe stare per arrivare globalmente su questo sistema operativo, e non sarebbe una mossa completamente positiva.

Glance è già presente su moltissimi smartphone Android venduti in India e in Asia e, molto raramente, anche in Europa. Non è un’applicazione convenzionale scaricabile dal Play Store, ma arriva inclusa come parte integrante del sistema.

Quello che fa, principalmente, è fornire una schermata di blocco dinamica, scorrendo fra diverse notizie, video, sfondi, notizie, e molto altro. Purtroppo il “molto altro” include anche diverse pubblicità molto fastidiose. La reputazione del servizio è molto bassa, ma questo non ha impedito all’azienda di aspirare a un lancio negli stati Uniti.

E infatti sembra che, nel corso dei prossimi due mesi, Glance farà il proprio debutto negli USA. Chiaramente non sarà installato su tutti i dispositivi: le “vittime” saranno gli smartphone di fascia medio-bassa. Il servizio mostra sul blocco schermo un misto di contenuti pubblicizzati e basati sulle ricerche degli utenti. In molti smartphone non è possibile disattivarlo.

Come preannunciato, la novità principale è il lancio in America, dato che in Europa Glance esiste già, anche se si vede davvero poco. L’adozione da parte di case di produzione statunitensi, però, potrebbe portare a un utilizzo globale più diffuso. Sarà da vedere se l’accordo andrà a termine e le pubblicità non desiderate diventeranno ancora più comuni.