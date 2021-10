Qualcomm annuncia quattro nuovi chip Snapdragon in arrivo il mese prossimo

Qualcomm ha annunciato l’arrivo di quattro nuovi chip, che costituiranno la versione aggiornata dei membri delle serie 7, 6 e 4. Si tratta dello Snapdragon 778G+ 5G, lo Snapdragon 695 5G, lo Snapdragon 680 4G e lo Snapdragon 480+ 5G. Vediamo cosa cambierà.

Il Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G porterà alcuni miglioramenti riguardo alla CPU, alla GPU e all’intelligenza artificiale dinamica rispetto al precedente 778G lanciato in precedenza quest’anno. L’azienda assicura che grazie a tutte queste novità, il chip sarà in grado di fornire grandi miglioramenti nella fotografia e del gaming,

Lo Snapdragon 695 5G sarà un potenziamento del 690, con un rendering grafico del 30% più veloce del predecessore e una performance della CPU il 15% più rapida. Il Qualcom Snapdragon 680 4G, invece, è una nuova piattaforma mobile per smartphone 4G, in grado di fornire un’esperienza LTE ottimizzata in attesa della completa adozione del 5G. Infine il Qualcomm Snapdragon 480 Plus 5G è un miglioramento del 480 Plus uscito sempre quest’anno, e come i precedenti offre un’aumento nelle prestazione della CPU e GPU, nonché supporto 5G.

In futuro potremo aspettarci di vedere i nuovi chip su smartphone delle serie Global, Honor, OPPO, Motorola e Vivo, fra le altre. Il loro lancio avverrà in tempo per la Tech Summit di Qualcomm in programma per il 29 novembre fino al 2 dicembre.