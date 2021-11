Qualcomm: ecco la strategia per battere AMD, Intel e Apple nel mercato PC

Negli ultimi anni, su alcuni PC Windows sono stati utilizzati processori ARM sviluppati da Qualcomm. Questo è un importante cambio di strategia per Windows che storicamente è stato terreno per processori x86 AMD o Intel.

La concorrenza avanza e potenziare vecchie tecnologie non si rivela sempre la soluzione ideale. Lo ha capito Apple che ha mostrato cosa è in grado di fare con un’architettura ARM, costringendo il resto del mercato a reagire. Il MacBook Air M1 e il MacBook Pro M1 Max rappresentano l’inizio di una rivoluzione per il PC. Qualcomm non vuole mancare all’appello.

Durante la conferenza dedicata agli investitori, Qualcomm è stata particolarmente chiara sui propri obiettivi: proporsi come casa leader di processori nel 2023 per computer portatili e fissi. I clienti di Qualcomm, ovvero i produttori di PC, riceveranno le prime soluzioni a fine del 2022.

L’acquisizione di Nuvia

In che modo Qualcomm intende improvvisamente aumentare il livello dei suoi chip? Sicuramente non partendo da zero. L’azienda intende sfruttare la recente acquisizione di Nuvia, specialista in processori ARM. Sono gli ex dipendenti di Nuvia che svilupperanno la nuova architettura che verrà utilizzata su questi chip. Questa giovane azienda è stata fondata da ex membri del team ARM di Apple e Qualcomm conta su questa nuova forza lavoro che ha dato vita ai chip di Apple per realizzare le future architetture Snapdragon.

Come Apple, Qualcomm è consapevole che la potenza del suo processore non sarà sufficiente. Bisogna anche scommettere su autonomia e sulla potenza grafica, è questa la forza del nuovo M1 Max. Per questo Qualcomm vuole investire anche nell’architettura Adreno che attualmente equipaggia il suo Snapdragon. Secondo i dirigenti, è possibile creare GPU molto potenti dall’architettura Adreno, fino a 15 TFlops di potenza pura.