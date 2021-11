ZTE annuncerà uno smartphone con 18 GB di Ram

Sarà ZTE il primo produttore al mondo ad annunciare un modello di smartphone con 18 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione. Eccessivo? Potrebbe esserlo per la Ram, ma questo è quello che in serbo l’azienda cinese. Sul fronte della memoria interna, invece, una cerchia ristretta di utenti ha bisogno di molto spazio di archiviazione e il fatto che su uno smartphone si possa ad arrivare ad 1 TB (1024 GB), potrebbe rappresentare un elemento importante.

Il futuristico modello si chiamerà ZTE Axon 30 Ultra Space Edition, una versione speciale destinata alla Cina di cui l’azienda ne ha confermato il lancio il prossimo 25 novembre.

Il fatto stesso che abbia 18 GB di RAM e 1 TB di spazio di archiviazione è evidenziato sul retro. C’è anche un tasto di accensione di colore rosso per caratterizzarlo.

Saranno quattro le fotocamere incluse sul retro, di cui tre da 64 Megapixel e una periscopica. Il dispositivo includerà un display curvo e un foro per la fotocamera del display centrale. Confermate poi le stesse specifiche del modello originale: display Amoled Full-HD+ da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento di 144Hz, processore Snapdragon 888, Android 11 come software e una batteria da 4.600 mAh con ricarica rapida cablata da 65W. Non mancheranno poi altoparlanti stereo, uno scanner di impronte digitali ottico, Bluetooth 5.2 e vari sensori.

Appuntamento al 25 novembre, giorno in cui scopriremo tutti i dettagli di questa curiosa edizione speciale.