Qualcomm presenta il chipset Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm ha presentato il suo nuovo chipset top di gamma, lo Snapdragon 8 Gen 2. Le prestazioni della piattaforma del produttore californiano sono state migliorate su tutti i fronti rispetto al modello Gen 1, e il nuovo chipset non tarderà ad arrivare sul mercato poiché è destinato ad alimentare i prossimi smartphone di punta dei diversi produttori mondiali. Il chip è tecnicamente noto come SM8550-AB ed è fabbricato con processo a 4 nm.

CPU e GPU

Qualcomm si è concentrata sul miglioramento dell’efficienza energetica, ma il nuovo chip apporta anche apprezzabili novità. Il trio di CPU Kryo offre prestazioni migliorate fino al 35% con un’efficienza fino al 40% in più. Le velocità di clock sono le stesse dell’8+ Gen 1, ma la composizione del core no. Il singolo core Kryo Prime (basato su Cortex-X3) funziona a 3,2 GHz (3,1872 GHz per l’esattezza) ed è in grado di offrire elevate prestazioni. È supportato da quattro core Performance (invece di tre) per gestire meglio i carichi di lavoro più pesanti: questi core funzionano a 2,8 GHz.

Infine, ci sono tre (non quattro) core Efficiency a 2,0 GHz. La Gen 2 offre il supporto per nuove tecnologie di memoria più veloci. Funziona con RAM LP-DDR5X fino a 4.200 MHz (prima LP-DDR5 a 3.200 MHz). Per l’archiviazione può utilizzare il nuovo formato UFS 4.0 (rispetto al precedente UFS 3.1). L’ultima GPU Adreno promette prestazioni fino al 25% superiori con un’efficienza energetica fino al 45% maggiore. C’è anche il supporto per il ray tracing una tecnologia che migliora l’illuminazione e la gestione delle ombre e dei riflessi durante i giochi. Inoltre, questa GPU è la prima a supportare Vulkan 1.3 (insieme a OpenGL ES 3.2).

Display

Lo Snapdragon 8 Gen 2 può gestire display con risoluzione QHD+ fino a 144Hz o 4K fino a 60Hz. Supporta anche display esterni fino a 4K a 60Hz (con gamma di colori Rec. 2020 a 10 bit, HDR10+ e Dolby Vision). Qualcomm ha anche finalmente abilitato la decodifica video AV1: sono supportati streaming fino a 8K a 60 fps (con HDR).

Fotocamere

Qualcomm dichiara che i sensori Sony con Digital Overlap HDR (DOL-HDR) e HP3 da 200 Megapixel di Samsung sono stati ottimizzati per funzionare con l’ISP Snapdragon. Come il suo predecessore, il Gen 2 offre un triplo ISP a 18 bit in grado di gestire fino a tre fotocamere da 36 MP (30 fps) contemporaneamente o fino a 200 Megapixel per una singola fotocamera. I sensori da 108 Megapixel sono supportati con una latenza di scatto ridotta a zero. Per i video, il chipset può registrare filmati HDR in 8K a 30 fps (e acquisire foto da 64 Megapixel contemporaneamente), 4K a 120 fps e anche video al rallentatore (720p a 960 fps). Supporta diversi formati HDR tra cui HDR10+, HLG e Dolby Vision. Utilizzando i sensori DOL, può acquisire fino a quattro esposizioni per ogni fotogramma del video.

Connettività

Lo Snapdragon 8 Gen 2 si aggiorna al nuovo modem Snapdragon X70. Supporta sia le reti mmWave sia le sub-6GHz 5G. Le sue velocità di picco in downlink sono di 10 Gbps, mentre il picco in uplink è di 3,5 Gbps (ua velocità molto simile a quella supportata dal predecessore). Il modem supporta il funzionamento Dual-SIM, Dual-Active (DSDA) in cui due SIM 5G (o 5G+4G) sono attive contemporaneamente.

La piattaforma dispone anche del sistema di connettività Qualcomm FastConnect 7800, che offre la più bassa latenza Wi-Fi 7 e la doppia connettività Bluetooth.

AI

Il nuovo processore Qualcomm Hexagon introduce per la prima volta il supporto per un nuovo formato INT4 su un chip Qualcomm mobile. Promette prestazioni per Watt migliori del 60% rispetto alle tecnologie precedenti per un’inferenza IA prolungata. L’Hexagon è nel complesso più veloce: Qualcomm afferma che le prestazioni dell’AI sono state aumentate di 4,35 volte. Tale caratteristica di potenza può essere sfruttata per aiutare la fotocamera riconoscendo quali parti dell’immagine rappresentano un volto, capelli, vestiti, sfondo e così via.

Snapdragon 8 Gen 2 sul mercato

Lo Snapdragon 8 Gen 2 sarà adottato dai principali produttori di Android: Qualcomm ne elenca alcuni nel suo comunicato stampa: Asus ROG, Honor, iQOO, Motorola, nubia, OnePlus, Oppo, Red Magic, Sharp, Sony, vivo, Xiaomi, Meizu e ZTE.

Sicurezza, Snapdragon Secure

La piattaforma mobile Snapdragon 8 Gen 2 è protetta da Snapdragon Secure, che offre i più recenti sistemi di isolamento, crittografia, gestione delle chiavi, attestazione e altro ancora, tutti progettati per proteggere i dati e la privacy degli utenti. Questo livello di protezione di alto livello limita l’esposizione e lo sfruttamento dei dati sui dispositivi dotati di Snapdragon 8 Gen 2.

La dichiarazione