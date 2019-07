Qualcomm ha presentato il chipset Snapdragon 855 Plus, un’ulteriore evoluzione del modello flagship Snapdragon 855, che dovrebbe salire a bordo degli smartphone dei principali produttori di smartphone entro la fine dell’anno.

La nuova piattaforma stata studiata per supportare performance ottimizzate e offrire le migliori esperienze in ambito 5G multi-gigabit, gaming, IA e XR.

La GPU Adreno 640 offrirà un clock più alto e il 15% di prestazioni in più.

Il chipset integra il modem XE LTE e può essere connesso anche a un modem X50 esterno per il supporto 5G. Non ci sono cambiamenti nella Ram o riguardo al supporto di archiviazione.

“Snapdragon 855 Plus alzerà il livello dell’esperienza per i gamer professionisti grazie a miglioramenti delle performance di CPU e GPU e amplificherà le esperienze per 5G, IA e XR, elementi che i nostri clienti OEM ci richiedono,” afferma Kedar Kondap, vice president, product management, Qualcomm Technologies, Inc. “Snapdragon 855 Plus è la nostra piattaforma mobile più avanzata e si baserà sui successi della piattaforma mobile 855 5G, modello flagship per Android del 2019.”