Quali sono i migliori giochi manageriali sportivi su smartphone e tablet?

Per la maggior parte degli appassionati delle competizioni sportive, la magia di ogni singolo torneo e campionato non si risolve con la fine dello stesso, ma continua, anche durante i cosiddetti periodi di meritata vacanza, grazie alle varie simulazioni manageriali disponibili ormai per qualsiasi disciplina e qualsiasi piattaforma di gioco.

Dal calcio alla Formula 1, passando per la pallacanestro sino ad arrivare al tennis e al golf, ogni sport può vantare oggi la sua simulazione virtuale che spesso e volentieri si traduce in alcuni dei giochi manageriali che hanno fatto la storia dei videogame. Ma quali sono le simulazioni gestionali più riuscite? Quali le più giocate?

Il top in assoluto resta Football Manager che nell’ultima edizione per dispositivi mobili ha implementato ancor di più il proprio database, rendendo l’esperienza di gioco più realistica che mai. Come accade da più di trent’anni (l’uscita del primo titolo della serie risale al 1982), l’utente si può immedesimare nei panni dell’allenatore/manager delle più disparate società di calcio del mondo, dalle più gloriose sino a quelle dei dilettanti. Quello di FM è un successo senza tempo che negli anni ha attirato decine di migliaia di giocatori. Provare a ripercorrere le tappe del grande sir Alex Ferguson in Premier League o, più recentemente, di Zinedine Zidane in sella al Real Madrid non ha eguali. Il format del gioco è rimasto pressoché immutato nel tempo. Lo scopo è quello di gestire una società di calcio, dall’aspetto economico sino a quello tecnico-tattico. E allora, perché non provare a rivestire i panni di Josè Mourinho alla guida del Tottenham e portare Kane e compagni alla conquista della Premier League, come tra l’altro prevedono i vari bookmaker di categoria, tra cui Betway, che offrono quote vincenti per gli Spurs in Inghilterra a 8,50 dopo City e Liverpool?

Su tutti i dispositivi mobili negli ultimi anni sta spopolando la serie di Motorsport Manager Mobile (disponibile, tra l’altro, anche sulle più note piattaforme di distribuzione di giochi come Steam), avveniristica simulazione di sport motoristici la cui ultima uscita è stata premiata dalla critica specializzata come uno dei titoli più riusciti di sempre. Il gioco prevede che l’utente vesta i panni del capo di una scuderia automobilistica e sia impegnato nella gestione di tutto il personale (dai piloti agli ingegneri fino ai meccanici), così come della parte tecnica (sviluppo della monoposto, ecc.). L’azione non si limita alle singole decisioni del dirigente sportivo, ma passa anche (e soprattutto) in pista con i vari accorgimenti in termini di strategia, assetto della macchina e pneumatici da prendere durante ogni singola corsa.

Continuiamo a parlare di corse e velocità con Pro Cycling Manager 2020, la migliore delle simulazioni manageriali di ciclismo presenti sui dispositivi mobili. Con questo titolo si può scegliere se intraprendere la carriera di direttore sportivo di un’intera squadra o di manager/agente di un singolo ciclista. Dotato di una grafica assai realistica, gli sviluppatori di Pro Cycling Manager negli ultimi anni hanno lavorato tanto sul piano del riscatto delle licenze affinché il gioco comprendesse la maggior parte dei nomi reali del ciclismo mondiale. Come direttore sportivo, l’utente/giocatore avrà il compito di gestire i suoi ciclisti curandone gli allenamenti, l’aspetto fisico e anche quello psicologico, le strategie di fuga in corsa e, ovviamente, gli ordini e le priorità di squadra nelle principali competizioni della stagione, dalle grandi corse a tappe del vecchio continente, come il Tour de France, sino alle classiche in linea. Da agente, invece, il giocatore farà gli interessi del suo atleta, spingendolo a partecipare a questa o a quella competizione, ad allenarsi in un certo modo, così da riuscire ad attirare l’attenzione delle squadre più importanti.

Dalle corse torniamo a parlare di nuovo di calcio. Tra i giochi manageriali da tenere assolutamente nel proprio smartphone o tablet, segnaliamo Top Eleven, una vera e propria chicca per gli amanti dello sport più popolare al mondo. Questo titolo è uno dei più giocati in assoluto sui dispositivi mobili (si parla, infatti, di oltre 10 milioni di giocatori).

A differenza di FM, con Top Eleven è possibile creare ex novo una propria squadra di calcio (dal nome al logo) e sfidare online altri giocatori. Anche per questo simulatore manageriale di calcio è possibile intavolare trattative per acquistare o vendere i giocatori della propria squadra e competere per la vittoria di ogni coppa o campionato.