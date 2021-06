Quali sono le canzoni più ascoltate in assoluto sulle piattaforme digitali

In principio, furono i vinili l’elemento di diffusione per eccellenza della musica in tutto il mondo, successivamente la televisione si prese la scena e i programmi dedicati alla musica consentirono una fruizione a livello globale. Erano i primi esempi di diffusione sonora a livello globale, quando negli anni ’70 dello scorso secolo arrivò il walkman, ognuno poteva portare in giro con sé le proprie cassette dei cantanti, band, autori preferiti e persino fare delle compilation. L’avvento delle piattaforme digitali ha decisamente modificato anche il metodo di fruizione della musica, come è accaduto in altri settori, ad esempio nel gioco online, basta un’app per giocare a poker, baccarat o per provare l’ultimo videogames multiplayer in compagnia di amici o di perfetti sconosciuti da ogni parte del mondo.

Ascoltare musica senza dover acquistare l’album o la canzone

Se all’inizio del XXI secolo erano molto utilizzate le app per scaricare musica illegalmente, oggi, molte piattaforme ne consentono la fruizione in maniera perfettamente legale. Questo nuovo modo di recuperare la musica senza dover necessariamente acquistare il disco, la musicassetta o il cd, ha rivoluzionato anche i conteggi per decretare quali sono le canzoni o gli album più ascoltati, che non corrispondono necessariamente con quelli più venduti.



Questa, in fondo, è la vera e propria rivoluzione che ha modificato il mercato discografico, in quanto, oggi, le nuove tecnologie consentono di ascoltare una canzone o un album senza doverli necessariamente acquistare. La domanda viene spontanea, per comprendere i gusti di un mondo in continua digitalizzazione e metamorfosi tecnologica: quali sono le canzoni più ascoltate in assoluto sulle piattaforme dedicate alla musica?

Le canzoni più ascoltate in assoluto su Spotify

Al primo posto (a dimostrazione anche del fatto che chi usa Spotify è un buongustaio musicale) abbiamo Bohemian Rhapsody dei Queen, brano che oggettivamente è un vero e proprio capolavoro, senza alcuna ombra di dubbio.



Al secondo posto ci sono i Guns N’ Roses con Sweet Child O’, Mine, chiude il podio l’aggressiva quanto entusiasmante Smell Like Teen Spirit dei Nirvana.



Quarto posto per John Lennon con Imagine e quinta posizione per John Farnham con You’re te Voice. Al sesto posto segue Stairway to Heaven dei Led Zeppelin, settima Purple Rain di Prince e ottava It’s a Long Way to the Top degli AC/DC. Alla nona posizione c’è Thriller di Michael Jackson e alla decima Satisfaction dei Rolling Stones.

Le canzoni più cercate su You Tube



La situazione presenta una classifica diversa sulla piattaforma You Tube, la prima in assoluto a fornire musica da poter cercare e ascoltare. Al primo posto c’è Pinkfong Kids ‘Songs & Stories con la sua Baby Shark Dance, seconda posizione per Despacito di Luis Fonsi ft. Daddy Yankee. Chiude il podio Shape of You di Ed Sheeran.



Quarta posizione per Wiz Khalifa ft. Charlie Puth con See You Again e quinto posto per Yes Papa di LooLoo Kids, Johny Johny. Alla sesta posizione troviamo Mark Ronson ft. Bruno Mars con Uptown Funk, settimo posto per Gangnam Style di Psy e ottavo posto per Sorry di Justin Bieber.



Chiudono la classifica dei primi 10 brani di sempre più cercati su You Tube, i Maroon 5 con Sugar alla nona posizione e Katy Perry con Roar al decimo posto.