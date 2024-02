Quanti annunci per Xiaomi: Smart Band 8 Pro, Watch S3, Watch S2 e Pad 6S Pro 12.4

Assieme all’attesissima serie 14, Xiaomi ha presentato oggi anche tantissimi nuovi dispositivi Si parte dagli indossabili Xiaomi Smart Band 8 Pro, Xiaomi Watch S3 e Xiaomi Watch 2, destinati a rivoluzionare le esperienze degli utenti nel campo della salute. Ma non è nemmeno da trascurare il nuovo tablet Xiaomi Pad 6S Pro.

Xiaomi Smart Band 8 Pro

Xiaomi Smart Band 8 Pro è una fascia smart che offre un avanzato livello di personalizzazione e monitoraggio della salute. Sarà dotata di un nuovo display AMOLED squadrato da 1,74″ con un refresh rate di 60Hz e una risoluzione di 336×480 pixel, protetto peraltro da Gorilla Glass Victus. il tutto su uno spessore di 9,99mm e un peso di appena 22,5g.

La nuova smart band di Xiaomi offre un tracking sportivo di alto livello, con più di 200 modalità fra cui scegliere. Per gli appassionati della corsa, per esempio, è possibile impostare la velocità desiderata prima di iniziare l’attività, con promemoria del ritmo per mantenere il passo. Il dispositivo suggerisce anche 10 circuiti di corsa al polso, offrendo una guida scientifica e intuitiva durante gli allenamenti.

Xiaomi Smart Band 8 Pro, disponibile in nero o argento, offre cinturini a sgancio rapido su entrambi i lati. È disponibile in nero o argento, con un’ampia gamma di materiali e colori per i cinturini. E se non bastasse, ci sarà una selezione di oltre 200 quadranti da cui scegliere.

Aggiornata con il nuovo modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca a 4 canali, la fascia è in grado di monitorare continuamente la frequenza cardiaca nel corso della giornata, registrando i dati in tempo reale. Non bisognerà nemmeno preoccuparsi che si scarichi, perchè la batteria di 289mAh, offre un’autonomia di 14 giorni. Includerà anche il posizionamento GNSS integrato, permettendo agli utenti di rimanere aggiornati sulla propria posizione, anche senza il telefono.

Infine, Xiaomi Smart Band 8 Pro è dotata di un’ampia gamma di strumenti utili, come l’assistente vocale Alexa e la funzione ‘Trova cellulare’, che aggiungono ulteriore comodità per l’utilizzo quotidiano. Il suo prezzo al lancio sarà di 79,99€, e sarà disponibile su mi.com e nei principali negozi.

Xiaomi Watch S3

Xiaomi Watch S3 è uno smartwatch multifunzione dal design innovativo, in grado di soddisfare le esigenze sia di stile che di utilizzo. Caratterizzato da un ampio display AMOLED da 1,43″ e da un telaio in lega di alluminio, Xiaomi Watch S3 offre agli utenti un altissimo livello di personalizzazione.

Xiaomi Watch S3 offre alte prestazioni e un’esperienza d’uso elevata grazie al nuovo sistema Xiaomi HyperOs. Vanta inoltre di una batteria in grado di durare fino a 15 giorni e ricaricabile in soli 5 minuti.

Una nuova funzione dello smartwatch permette agli utenti di eseguire azioni semplicemente con un movimento della mano. Naturalmente ci saranno tantissime modalità sportive (oltre 150): per esempio la modalità sci, ma anche opzioni più classiche come il supporto alla corsa, o la semplice misurazione della frequenza cardiaca. Watch S3 sarà disponibile nelle colorazioni nero e argento al prezzo iniziale di 149,99€, sempre su mi.com e nei principali negozi.

Xiaomi Watch 2

Xiaomi Watch 2 è uno smartwatch in grado di offrire agli utenti un’esperienza straordinaria grazie alle sue funzionalità di Google Wear OS e al suo design elegante.

Per garantire prestazioni rapide ed efficienti, Xiaomi Watch 2 è alimentato dalla piattaforma Snapdragon W5+Gen 1 Wearable. La particolare architettura garantisce una durata della batteria fino a 65 ore, grazie alla batteria da 495mAh e all’ampio spazio di archiviazione da 32GB.

Xiaomi Watch 2 è dotato di un display AMOLED da 1,43” con un peso di circa 37g. Disporrà per la prima volta di una funzione di fotocamera remota, che consente agli utenti di visualizzare l’anteprima della fotocamera dello smartphone direttamente sul polso per scattare foto e registrare video.

Lo smartwatch supporterà oltre 160 modalità di attività sportiva, comprese le nuove modalità per gli sport invernali. C’è anche un’ esperienza di controllo della salute migliorata e altamente accurata grazie al modulo di monitoraggio della frequenza cardiaca aggiornato a 12 canali. Un algoritmo di monitoraggio del sonno migliorato integra inoltre i dati sull’ossigeno nel sangue e sulla respirazione.

Watch 2 sarà disponibile nelle colorazioni nero e argento al prezzo di 199,99€, ma anche al prezzo early bird di 179,99€ su mi.com e nei principali negozi dal 25 febbraio al 3 marzo.

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4

Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 è stato creato per soddisfare le esigenze di produttività più intense, con un display di qualità eccellente e un’esperienza d’uso coinvolgente.

Con un display 3K da 12,4” a 144 Hz con un rapporto di aspetto 3:2, il tablet migliora il comfort della lettura e del consumo multimediale. Le capacità di visualizzazione sono ulteriormente aumentate dalla risoluzione di 3048 x 2032 e dai 294 PPI. Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 sarà dotato di una batteria da 10.000mAh, completata da HyperCharge da 120W ultraveloce, assieme al chip Snapdragon 8 Gen 2 a 4nm, Xiaomi Pad 6S.

Fra le nuove funzioni ci sarà Home Screen+, che consente agli utenti di interagire con i propri smartphone direttamente dall’interfaccia del tablet. La funzione Cross-device fotografica dell’app Notes sfrutta le funzionalità della fotocamera dello smartphone, consentendo di catturare e incorporare le immagini direttamente all’interno delle note sul tablet.

Xiaomi Smart Hub, il nuovo centro di controllo dei dispositivi, collega fino a sette device contemporaneamente, compresi vari prodotti Xiaomi AIoT. Grazie alla funzionalità Tap to Share abilitata da NFC, il nuovo tablet semplifica la condivisione dei file con un rapido tocco. Per i creatori di contenuti, la modalità Director nell’app Fotocamera trasforma il tablet in uno strumento di monitoraggio professionale.

A completare Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 c’è la Xiaomi Focus Pen 14. Con 8192 livelli di sensore di pressione e un sampling rate di 240Hz, la nuova penna smart promette un’esperienza di scrittura senza precedenti. La sua reattività è ulteriormente migliorata dalla bassissima latenza di soli 5ms.

Xiaomi Pad 6S Pro è disponibile su mi.com e nei principali negozi fisici. È disponibile in pre sale da oggi e in vendita dal 12 aprile in nero e in due varianti di memoria: 8GB+256GB – a partire da 699,90€ e 12GB+512GB – a partire da 799,90€.