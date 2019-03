Razer, produttore del Razer Phone, ha presentato una collaborazione con Tencent, azienda specializzata nella fornitura di servizi internet a valore aggiunto e proprietaria della popolare chat WeChat, con l’obiettivo di accrescere l’esperienza di gioco sullo smartphone.

Le due aziende uniranno le forze per servire al meglio i 2,4 miliardi di gamer mobile attivi a livello globale elevando la qualità e gli standard di servizi, software e hardware nel mobile gaming.

Tencent è l’editore di titoli di successo quali PUBG Mobile e Honour of Kings (conosciuto anche come Arena of Valor in altri mercati).

Razer ha lanciato il primo gaming smartphone al mondo nel 2017, dando vita a una nuova tipologia di device, che ha presto ispirato altre aziende. Oggi, dopo aver indicato la via in modo innovativo, Razer intende far compiere alla propria strategia un passo successivo, focalizzandosi su un approccio incentrato sulla creazione di un ecosistema nel mobile gaming.

Le tre aree di collaborazione

La collaborazione tra Tencent e Razer avrà un focus sulle seguenti aree:

1. Hardware: Tencent collaborerà a stretto contatto con Razer per ottimizzare i propri titoli mobile sull’hardware dell’azienda, inclusi il Razer Phone e gli accessori quali per esempio i controller.

2. Software: la collaborazione garantirà l’ottimizzazione dei titoli di Tencent per le piattaforme di mobile gaming di Razer e Razer Cortex. Quest’ultimo è un game launcher per dispositivi Android in grado di ottimizzare le performance di gioco e raccomandare le migliori è più recenti offerte sui titoli. Le due aziende valuteranno anche l’utilizzo delle tecnologie Razer nei videogiochi mobile di Tencent – come per esempio l’illuminazione Chroma RGB e il THX Spatial Audio.

3. Servizi: le due aziende studieranno nuove opportunità di monetizzazione per il mobile gaming, includendo l’integrazione dei servizi Razer e altro ancora.