Realme annuncia un nuovo smartwatch e delle cuffie wireless ad un prezzo bassissimo

Accanto ai suoi smartphone, il produttore cinese Realme continua a proporre, come Xiaomi, tutta una sfilza di accessori con l’obiettivo di creare un ecosistema. Questo martedì, l’azienda ha svelato ai nuovi arrivati ​​la sua strategia “1+5+T”, che ricorda la “1+8+N” di Huawei.

Realme ha così alzato il velo su un nuovo orologio connesso, il Realme Watch 3, ma anche su un nuovo paio di cuffie wireless, le Realme Buds Air 3 Neo.

Realme Watch 3: un orologio connesso a 70€

Per quanto riguarda l’orologio connesso, Realme Watch 3 è pensato per essere uno smartwatch entry-level, ma comunque dotato di buone funzionalità di monitoraggio della salute. L’orologio offre un accelerometro per seguire il numero dei passi durante la giornata, ma anche di un cardiofrequenzimetro e di un sensore SpO2, il livello di ossigeno nel sangue. L’orologio è anche in grado di analizzare la qualità del sonno e consentirà il monitoraggio di 10 tipi di sport. È inoltre certificato IP68 e può quindi essere utilizzato, ad esempio, per il nuoto in acque poco profonde.

In termini di caratteristiche tecniche, il Realme Watch 3 beneficia di uno schermo quadrato con angoli arrotondati con una diagonale di 1,8 pollici. Si tratta però di un pannello LCD, come sullo Xiaomi Redmi Watch 2 Lite, e non di uno schermo Oled. L’orologio può anche godere di un’autonomia di 7 giorni.

A bordo non ci sarà Wear OS, ma il sistema operativo open source RTOS e sarà quindi impossibile installare su di esso applicazioni di terze parti. Inoltre, non beneficia del tracciamento della geolocalizzazione GPS.

Realme Buds Air 3 Neo

Oltre al Realme Watch 3, il produttore cinese ha sfoderato anche un nuovo paio di cuffie wireless: le Realme Buds Air 3 Neo. Si tratta di cuffie wireless con formato asta e punte in silicone in-ear. A differenza delle classiche Buds Air 3, la versione Neo non beneficia però della riduzione attiva del rumore. Beneficiano tuttavia di trasduttori dinamici da 10 mm, un’autonomia di 7 ore e 30 ore con il case e riduzione del rumore durante le chiamate.

Le nuove cuffie e l’orologio di Realme sono disponibili a partire da questo martedì. Il nuovo Realme Watch 3 ha un prezzo di 69,99 euro mentre i Realme Buds Air 3 Neo hanno un prezzo di 39,99 euro.