Apple vuole vendere più iPhone in versione “Pro”: ecco cosa cambierà con la serie iPhone 14

Più passano le settimane, più iPhone 14 appare come un vero cambio di filosofia rispetto ai precedenti smartphone del brand Apple: via la fastidiosa notch per i modelli Pro, fotocamere migliori, addio alla gamma Mini e iPhone 14 Max…

In particolare, Apple sembra intenzionata a voler accentuare il movimento di fascia alta dei modelli Pro proponendo il suo nuovo chip A16 Bionic solo nelle versioni Pro. Secondo The Elec, sorgerebbe un’altra differenza tra le due gamme. Dovrebbe differire anche la qualità dei materiali utilizzati per gli schermi Oled, a vantaggio ovviamente dei Pro.

Una piccola differenza da non trascurare

Più nello specifico, The Elec scrive che Samsung Display, fornitore di Apple per i suoi schermi, “utilizzerà i suoi materiali più recenti e avanzati per i modelli superiori di iPhone 14, mentre utilizzerà i suoi materiali della generazione precedente per i modelli inferiori”. In dettaglio, iPhone 14 e 14 Max dovrebbero fare affidamento sui materiali M11 di Samsung Display, mentre iPhone 14 Pro e Pro Max attingeranno al nuovo, ma anche più costoso M12.

Se queste informazioni dovessero essere confermate, andrebbero a supportare l’intenzione di Cupertino di scommettere di più sulle sue gamme Pro. Ming-Chi Kuo un mese fa ha affermato che il marchio Apple aveva visto aumentare le intenzioni di acquisto per le versioni Pro quando sono emerse voci di differenze significative (sul chip in particolare). Si tratta di un motivo in più per accentuare questa tendenza.