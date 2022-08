OPPO Watch 3 sarà presentato il 10 agosto

Il mese scorso, Oppo ha annunciato che avrebbe lanciato la serie Oppo Watch 3 nel corso del mese di agosto.

La società cinese, ad oggi, deve ancora rivelare la data di lancio ufficiale, ma secondo l’affidabile leaker Digital Chat Station, la serie Oppo Watch 3 dovrebbe essere presentata la prossima settimana nella data del 10 agosto.

La line-up dovrebbe essere composta da tre modelli, con almeno uno di essi alimentato dal SoC Snapdragon W5 Gen 1. In queste ora dalla rete arriva anche un’immagine che dovrebbe corrispondere ai modelli Oppo Watch 3 e Watch 3 Pro, e che ne rivela il design.

Oppo – finora – non ha fatto filtrare alcuna informazione riguardante le caratteristiche tecniche dei suoi nuovi dispositivi wearable, per cui non rimane che riepilogare le indiscrezioni giunte negli ultimi giorni: fra le specifiche tecniche degli smartwatch ci dovrebbe essere un rapporto schermo-corpo elevato, display LTPO, doppio chip Apollo 4 Plus ed ECG standard.

Quattro, con molta probabilità, i colori tra cui scegliere: nero, argento, grigio scuro e oro chiaro.

Maggiori dettagli sulla serie Watch 3 del produttore cinese dovrebbero emergere nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore.