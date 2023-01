Realme GT Neo5 con la nuova frontiera della ricarica veloce

Realme si sta preparando a lanciare sul mercato degli smartphone un prodotto particolarmente innovativo. Il Realme GT Neo5 infatti sarà il primo telefono a supportare una ricarica veloce di addirittura 240 W. E finalmente abbiamo diverse immagini.

Queste fotografie mostrano quello che sarà l’innovativo caricatore da 240 W, di marca SuperVOOC, con 20 volt e 12 ampere. SuperVOOC è una compagnia associata sia a Realme che Oppo, pertanto possiamo aspettarci parecchi smartphone nel futuro con questa funzionalità.

Il Realme GT Neo5 possiede un’architettura interna studiata per sfruttare questa tecnologia con pieno vantaggio. Infatti impiegherà due batterie, ciascuna in grado di caricarsi indipendentemente: questo chiaramente ne aumenta non solo la capienza totale, ma anche sicurezza. Detto questo, sembra che ci sarà anche una versione del telefono con una ricarica veloce più standard, di “soli” 150 W. Ulteriori informazioni sulla nuova tecnologia di ricarica veloce saranno rilasciate questo giovedì.