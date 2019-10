Realme X20 Pro ufficiale: un top di gamma a meno di 400€

Dopo vari modelli low cost, il marchio cinese Realme di proprietà di OPPO ha annunciato il suo primo modello di punta: Realme X2 Pro. Lo smartphone ha uno spessore di soli 7 mm ed è disponibile nei colori blu e bianco, ognuno dei quali offre una varietà di sfumature in base all’inclinazione con la luce.

Caratteristiche tecniche

Internamente, Realme X2 Pro è alimentato dal soc Qualcomm Snapdragon 855 Plus associato un massimo di 12 GB di RAM. Per quanto riguarda lo spazio di archiviazione, offre memorie UFS 3.0 da 256 GB che è un notevole aggiornamento rispetto alle UFS 2.1.

Davanti offre un display Full HD+ Super AMOLED con una luminosità di picco di 1000 nit e un rapporto di contrasto di 2.000.000:1. Ma la caratteristica che entusiasmerà di più gli utenti è la frequenza di aggiornamento di 90Hz. Mentre gli smartphone da gioco come il Razer Phone e l’ASUS ROG Phone hanno introdotto il concetto di display ad alta frequenza di aggiornamento, OnePlus lo ha portato alla ribalta con il suo flagship OnePlus 7 Pro e in seguito al flagship economico, OnePlus 7T.

Realme afferma inoltre che questo display è preciso al 100% rispetto alla gamma DCI-P3 e supporta anche per i contenuti HDR10+. Inoltre, è disponibile un’opzione per attivare DC Dimming per evitare di affaticare gli occhi quando si utilizza il display a bassa luminosità. Il display integra anche uno scanner di impronte digitali ottico in-display e Realme in grado di sbloccarsi in meno di 0,23 secondi.

Per un migliore feedback tattile, Realme utilizza un motore di vibrazione lineare tattile.

Le novità non finiscono qui. Realme X2 Pro è uno smartphone con molte funzioni interessanti e tra queste bisogna menzionare la tecnologia di ricarica SuperVOOC da 50W in grado di ricaricare in soli 35 minuti una batteria da 4000 mAh dell’X2 Pro.

In termini di fotocamera, Realme X2 Pro è dotato di una configurazione quad-camera da 64 Megapixel che include un sensore Samsung ISOCELL Bright GW1, un teleobiettivo da 13 Megapixel con zoom ottico 5x e zoom ibrido 20x, un sensore grandangolare 8 Megapixel e uno da 2 Megapixel sensore per il rilevamento della profondità. Davanti, invece, troviamo una fotocamera da 16 Megapixel incastonata all’interno della notch.

In termini di software, Realme X2 Pro offre la ColorOS 6.1 di OPPO basata su Android 9 Pie. Le personalizzazioni del software includono la modalità di accelerazione del gioco HyperBoost 2.0.

Prezzi e disponibilità

Oltre a debuttare in Cina e in India, Realme X2 Pro arriverà anche in Europa iniziando dalla Spagna a un prezzo di 399 euro per la versione da 6GB di Ram e 64GB interni, e 449 euro per la 8/128GB. L’acquisto è possibile sul sito ufficiale europeo.