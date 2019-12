Redmi K30 4G e 5G ufficiali: debutta il processore Snapdragon 765G

Il brand di Xiaomi, Redmi, ha presentato due nuovi smartphone durante il suo evento in Cina: Redmi K30 4G e 5G. Tuttavia, non è stato presentato il modello Pro durante questo evento ma solamente quello di fascia media, il Redmi K30.

Le varianti di Redmi K30 4G e 5G sono quasi identiche. Il Redmi K30 4G è alimentato dallo Snapdragon 730G, mentre la variante 5G viene fornita con lo Snapdragon 765G. Uno supporta la connettività 5G, l’altro no. Inoltre, i due telefoni si differenziano nei reparti di ricarica e fotocamera.

Il Redmi K30 è realizzato in metallo e vetro. Il dispositivo ha cornici davvero sottili e un display piatto. Viene inoltre fornito con un foro per la fotocamera del display. Lo schermo mostra angoli arrotondati, così come il telefono stesso mentre il logo di Redmi si trova sul retro insieme ad una configurazione a quattro telecamere. Un elemento di design circolare è posizionato attorno a telecamere allineate verticalmente per differenziare il telefono.

Sul lato destro del dispositivo, noterai uno scanner di impronte digitali in cui sopra sono inclusi i pulsanti fisici volume su e giù.

La variante 5G di questo telefono viene fornita con il supporto per le reti 5G stand-alone oltre ad un sistema di raffreddamento a liquido con tubo di rame da 5 mm e Android 10 pronto all’uso con skin MIUI 11 di Xiaomi.

Il Redmi K30 è dotato di un display LCD FullHD+ (2400 x 1080 pixel) in formato 20:9 da 6,67 pollici con frequenza di aggiornamento a 120Hz. Supporta l’uscita HDR10+ ed è protetto da un strato di Gorilla Glass 5.

Redmi K30 viene fornito con 6/8 GB di RAM LPDDR4X e 128/256 GB di memoria UFS 2.1. A proposito, la memoria del telefono è espandibile fino a 512 GB. Il dispositivo ha anche due slot per schede SIM.

All’interno è inclusa una batteria da 4.500 mAh, che supporta la ricarica rapida cablata da 27W sul modello 4G e la ricarica da 30W sulla variante 5G. Il telefono è inoltre dotato di un altoparlante lineare 1217, Smart PA e un jack per cuffie da 3,5 mm.

Sul retro del dispositivo sono presenti quattro telecamere: una principale da 64 Megapixel (sensore IMX686 di Sony), 8 Megapixel (sensore ultra grandangolare 120 gradi), 2 Megapixel (profondità) e sono incluse fotocamere da 5 Megapixel (macro).

Prezzi e uscita

Disponibile nelle varianti di colore blu, viola, rosso e bianco, la variante 4G sarà disponibile dal 12 dicembre in Cina, mentre il modello 5G sarà in vendita da gennaio 2020. Il prezzo per il modello 4G parte da 215€ mentre la variante 5G si aggira intorno ai 270€.

Redmi K30 verrà lanciato a livello globale con il marchio Xiaomi al contrario del modello Pro che dovrebbe arrivare l’anno prossimo con Snapdragon 865.