RelaxBanking Mobile arriva su Huawei App Gallery

RelaxBanking Mobile, l’app di Iccrea Banca è ora disponibile per il download su Huawei AppGallery per tutti i dispositivi dotati dei Huawei Mobile Services: P40, Mate Xs, Mate 30 Pro, Y5P e Y6P.

Con l’app RelaxBanking Mobile, tutti coloro con un device Huawei HMS e un conto presso una delle filiali delle Banche di Credito Cooperativo aderenti al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea potranno godere di una gestione intuitiva e comoda dei loro servizi bancari, in totale sicurezza e tranquillità, beneficiando a pieno della facilità di utilizzo dei dispositivi Huawei dotati di Huawei Mobile Services.

“L’arrivo di RelaxBanking Mobile su AppGallery è prova del nostro impegno costante per offrire ai nostri consumatori più soluzioni per la gestione delle loro finanze. Lavoriamo senza sosta per portare sempre più app bancarie all’interno della nostra piattaforma. Oggi, con l’arrivo di RelaxBanking, diamo il benvenuto al Gruppo Bancario Cooperativo Iccrea e sottolineiamo l’impegno verso loro e tutti gli altri partner che ogni giorno ci scelgono e contribuiscono alla crescita del nostro ecosistema”. Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager Huawei CBG Italia.

L’app RelaxBanking Mobile arriva a pochi giorni da un altro esordio “bancario”, che aveva visto l’app di UBI Banca esordire su AppGallery.

A oggi, AppGallery vanta oltre 60.000 app già integrate con HMS Core e l’arrivo di RelaxBanking Mobile conferma, ancora una volta, il percorso intrapreso per incrementare l’offerta di soluzioni per la gestione del proprio denaro.