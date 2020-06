LG tone free True Wireless: le cuffie con custodia igienizzante

LG ha presentato le nuove cuffie LG TONE Free True Wireless con tecnologia Meridian Audio. Disponibili in due varianti di colore (Stylish Black opaco e Modern White lucido), le nuove cuffie offrono un design ergonomico e sono dotate di una custodia che permette di eliminare germi e batteri durante la fase di ricarica. Inoltre, l’isolamento acustico dai rumori esterni è garantito dalle estremità in gomma che si adattano alla forma dell’orecchio, mentre l’Ambient Sound Mode consente di sentire cosa succede attorno all’ascoltatore schiacciando un pulsante.

Con soli 5 minuti di ricarica, le cuffie offrono un’ora di utilizzo mentre con una ricarica completa si arriva a fino a sei ore di ascolto. Inoltre la custodia è in grado di ricaricarle per tre volte arrivando così a 18 ore di ascolto complessive. Le nuove LG TONE Free True Wireless sono inoltre resistenti agli a schizzi d’acqua, pioggia e sudore certificata IPX4. La funzione Voice Command permette invece di interagire con Google Assistant e Siri se presenti sullo smartphone, mentre i comandi touch su entrambi gli auricolari permettono di ascoltare, mettere in pausa, cambiare canzone e controllare il volume di riproduzione in maniera diretta.

La custodia

L’innovativa custodia dotata di tecnologia UVnano protegge, carica e igienizza le cuffie, rendendole perfette per un uso quotidiano. Diversi studi hanno infatti dimostrato che gli auricolari possono raccogliere più batteri di un tagliere da cucina, aumentando il rischio di infezioni. Attraverso la luce ultravioletta, la custodia delle LG TONE Free è in grado di eliminare il 99% di E. coli and S. aureus dalla parte interna dell’auricolare e dall’estremità in silicone ipoallergenico.

La promozione

Le cuffie saranno disponibili in Italia nei migliori negozi di elettronica e su LG Online Shop a partire da metà luglio al prezzo di 149 euro. Per chi non vuole attendere, le LG Tone Free sono già disponibili in promozione con l’innovativo LG Velvet: coloro che acquisteranno il nuovo smartphone LG entro il 31 luglio potranno ricevere in omaggio le nuove cuffie True Wireless. Informazioni e dettagli sono disponibili sul sito www.lg.com/it nella sezione promozioni.

.