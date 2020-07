Ricarica rapida da 125W: Oppo si prepara ad annunciare la sua tecnologia

I caricabatterie stanno diventando sempre più rapidi. A spingere ulteriormente sull’acceleratore ci ha pensato Oppo, che ha in programma di presentare una soluzione di ricarica rapida da ben 125W annunciato attraverso un breve video pubblicato su Twitter. La società cinese ha dato appuntamento per i dettagli al prossimo 15 luglio.

Oppo non è nuova in questo tipo innovazioni. Il produttore è già famoso per la sua tecnologia VOOC come dimostra l’efficiente sistema da 65W fornito con Find X2 Pro. Sarà quindi interessante vedere concretamente il risparmio di tempo generato da una proposta il doppio più potente.

If you don’t like waiting to charge, the wait is almost over. 👀 #FlashForward pic.twitter.com/Uq54uJEphQ — OPPO (@oppo) July 13, 2020

Oppo vs Xiaomi

Di recente anche Xiaomi ha creato un caricabatterie potente, il Mi Charge Turbo 100 W in grado di impiegare solo 17 minuti per caricare una batteria da 4000 mAh.

Resta da vedere quale dei due avversari sarà in grado di portare per primo la sua soluzione sul mercato. Oppo sembra avere un leggero vantaggio e potrebbe svelare la sua proposta poco dopo la presentazione del 15 luglio.

In un momento in cui gli smartphone stanno diventando sempre più grandi e le batterie crescono ma si rivelano sempre più lente, questa sembra essere l’unica via percorribile.