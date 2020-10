Xiaomi abbatte una nuova barriera relativa alla ricarica rapida e conquista un novo record. La sua tecnologia Mi Wireless Charging è infatti ora in grado di ricaricare con una potenza di 80W.



Si tratta di un importante balzo in avanti rispetto alla soluzione di ricarica wireless da 30W introdotta da Xiaomi lo scorso anno.

La tecnologia Mi Wireless Charging da 80W è in grado di ricaricare una batteria da 4.000 mAh al 10% in 1 minuto, al 50% in 8 minuti e al 100% in soli 19 minuti. La tecnologia tecnologia, da 30W, riusciva a ricaricare una batteria simile al 50% in circa 25 minuti e al 100% in 69 minuti.

A marzo, Xiaomi aveva introdotto sul mercato mondiale la ricarica wireless da 40W, in agosto quel record è stato battuto dalla prima tecnologia di ricarica wireless da 50W, per poi essere superato nuovamente con la tecnologia Mi Wireless Charging da 80W.

Xiaomi ha recentemente lanciato il modello Mi 10 Ultra, il primo smartphone al mondo dotato di ricarica cablata da 120W e wireless da 50W, riscuotendo un successo mondiale.

La tecnologia di ricarica da 80W potrebbe essere integrata sul prossimo flagship, il Mi 11 Pro, previsto per i primi mesi del 2021.