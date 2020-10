Continuano ad accavvallarsi voci secondo cui Samsung avrebbe in programma di anticipare la data di lancio della sua gamma flagship 2021, e cioé dei Galaxy S21.



Negli ultimi anni, in realtà, i dispositivi della serie S sono sempre stati annunciati a febbraio e la vendita fissata per marzo. In Corea, tuttavia, i principali media avevano ipotizzato che la serie S21 potrebbe essere lanciata addirittura a dicembre di quest’anno. Un’ipotesi un po’ bizzarra e non troppo credibile, che infatti è già stata superata da nuove notizie.

Il sito SamMobile, tuttavia, sempre molto bene informato sulle faccende di casa Samsung, scrive che il lancio avverrà a gennaio 2021, mentre i prodotti dovrebbero arrivare nei negozi fra la fine dello stesso mese di gennaio e l’inizio di febbraio.

Se queste notizie dovessere rivelarsi vere, saremmo di fronte a una nuova strategia da parte di Samsung, che potrebbe essere anche dovuta alle vendite non particolarmente brillanti dei suoi modelli Galaxy S20.

Il ragionamento alla base del potenziale nuovo programma di lancio non è ancora del tutto chiaro, anche se molto probabilmente mira a distanziare il Galaxy S21 dal lancio del pieghevole Galaxy Z di prossima generazione.



I principali fornitori Samsung starebbero già producendo in serie componenti per la gamma Galaxy S21, con un mese di anticipo rispetto a quanto accaduto lo scroso anno con i Galaxy S20. Sembra proprio che il produttore sudcoreano stia accelerando e si stia preparando a un 2021 ricco di novità.