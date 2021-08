Rivelati in anticipo gli sfondi di Google Pixel 6

Questa settimana, a sorpresa, Google ha rivelato ufficialmente la serie Pixel 6. Ancora molte informazioni sono sconosciute: non si sa né la data d’uscita esatta né se sarà disponibile in Italia. Il predecessore, il Pixel 5, non lo è, ma sono ancora attese conferme ufficiali a riguardo.

Nel frattempo, però, i colleghi di xda-developers sono riusciti a reperire quelli che saranno gli sfondi ufficiali del dispositivo, facendo credere all’app Sfondi Google di esserne già in possesso. Di seguito potete trovare tutti i wallpaper con la loro risoluzione originale.

























Degne di nota sono le soluzioni creative con cui i designer hanno occultato il foro per la fotocamera anteriore. Altro aspetto interessante è che grazie a essi si può risalire a quella che sarà la risoluzione del Google Pixel 6: 2400 x 1080 per l’edizione base e 3120 x 1440 per quella Pro.

Ovviamente tutti questi sfondi possono essere usati per qualsiasi dispositivo, ma essendo stati progettati per specifiche ben precise l’effetto potrebbe lasciare a desiderare.