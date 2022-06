Samsung annuncia il suo nuovo sensore da 200 Megapixel

Dopo aver lanciato il suo primo sensore da 200 Megapixel meno di un anno fa senza però averlo mai fatto debuttare su uno smartphone, Samsung vuole già offrire il suo nuovo Isocell HP3 in un formato più compatto.

20% più piccolo del precedente

Questo sensore offre una dimensione di 1/1,4 pollici con pixel da 0,56 μm, la più piccola del settore registrata ad oggi. L’Isocell HP1 era un sensore da 1/1,22 pollici con pixel da 0,64 μm mentre questa riduzione del 12% delle dimensioni dei pixel consente al modulo fotografico di occupare il 20% in meno di spazio e quindi di offrire moduli meno ingombranti.

L’Isocell HP3 può anche acquisire immagini a 14 bit e ora supporta una tavolozza di 4000 miliardi di colori. Ha un autofocus chiamato “Super QPD”. Questa soluzione “ utilizza una singola lente su quattro pixel adiacenti per rilevare differenze di fase nelle direzioni orizzontale e verticale ” per una messa a fuoco più rapida e precisa.

Può girare in 4K a 120 fps, ma anche in 8K a 30 fps. Durante la registrazione in 8K, la perdita di campo visivo questa volta sarebbe minima rispetto ai sensori da 108 Megapixel attualmente utilizzati da Samsung.

Tecnologia binning migliorata

Questo nuovo sensore utilizza una nuova tecnologia di binning dei pixel chiamata “Tetra² pixel” in grado di acquisire immagini da 50 Megapixel con pixel da 1,12 μm (4 pixel in 1) o immagini da 12,5 Megapixel con una dimensione dei pixel di 2,24 μm (16 pixel in 1). Secondo il produttore, ciò consente in particolare di avere una migliore esperienza in situazioni di scarsa illuminazione.

Include anche una funzione Smart ISO Pro che influenzerà la sensibilità ISO del sensore (ovvero la sua sensibilità alla luce) regolando in modo intelligente il guadagno di conversione in base alla scena fotografata per avere sempre la migliore gamma dinamica possibile. Samsung sta attualmente offrendo campioni di Isocell HP3 per i test e la produzione è prevista entro la fine dell’anno.