Samsung annuncia l’arrivo delle memorie velocissime con standard UFS 4.0

A distanza di 2 anni dall’arrivo sui nostri smartphone dell’UFS (Universal Flash Storage) 3.1, Samsung fa un ulteriore passo avanti. Il gruppo e la sua filiale dedicata ai semiconduttori hanno annunciato ieri di aver finalizzato lo sviluppo dello standard UFS 4.0, che è già stato approvato dal JEDEC (organismo di standardizzazione dei semiconduttori).

UFS 4.0 surclassa nettamente il suo predecessore in termini di velocità di trasferimento, che porteranno inevitabilmente ad una scrittura e lettura su memoria molto più veloce, in primis sui nostri futuri smartphone…ma non solo. Come sottolinea XDA Developers, UFS 4.0 sarà utilizzato anche su visori per realtà aumentata e virtuale, oltre che nel settore automobilistico.

BREAKING: Samsung has developed the industry's highest performing Universal Flash Storage (UFS) 4.0 storage solution, which has received JEDEC® board of director approval. What is UFS 4.0 and what does it mean for the future of storage? Read on to learn more. pic.twitter.com/4Wxdu0J2PD — Samsung Semiconductor (@SamsungDSGlobal) May 3, 2022

In termini di prestazioni, UFS 4.0 offre una velocità fino a 23,2 Gb/s per canale. Questo è il doppio di quanto offre attualmente UFS 3.1, limitato a “soli” 11,6 Gb/s.

Questo si traduce in migliori prestazioni sia nella lettura che nella scrittura di dati su memorie. Samsung parla in particolare di 4.200 MB/s in lettura sequenziale (il doppio di UFS 3.1) e un massimo di 2.800 MB/s in scrittura sequenziale. Reso possibile dall’uso della memoria V-NAND di 7a generazione, questa proposta di fascia alta in termini di prestazioni è accompagnata anche da un grande guadagno in termini di efficienza energetica. UFS 4.0 è infatti il ​​46% più efficiente dal punto di vista energetico rispetto a UFS 3.1.

Samsung menziona anche chip più compatti rispetto al passato, che possono arrivare a una capacità di 1 TB ciascuno.

La notizia migliore è che questo nuovo standard UFS 4.0 arriverà presto sui nostri smartphone. Samsung parla dell’inizio della produzione di massa a partire dal terzo trimestre del 2022. Possiamo quindi pensare che questa tecnologia arriverà gradualmente sui cellulari a partire dalla fine del 2022 o dall’inizio del 2023.