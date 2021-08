Samsung annuncia l’uscita sul mercato del tablet Galaxy Tab S7 FE

Samsung Electronics ha annunciato l’arrivo sul mercato italiano del tablet Galaxy Tab S7 FE, l’ultimo dispositivo della famiglia Galaxy Tab.

Galaxy Tab S7 FE offre un display da 12,4 pollici (con risoluzione di 2560×1600 pixel) perfetto sia per l’intrattenimento, sia per la produttività e include in confezione la S Pen, che permette di sfruttare al massimo lo schermo e svolgere le attività con maggior efficienza.

Il tablet pesa poco più di 600 grammi, ha a bordo Android 11 ed è animato da un processore Qualcomm Snapdragon octa-core abbinato a tagli da 4 o 6 GB di Ram e 64/128 GB di archiviazione.

Galaxy Tab S7 FE gestisce le operazioni multi-tasking in maniera efficiente. Grazie alla funzione Multi-schermo, è infatti possibile aprire fino a tre app contemporaneamente, si può ad esempio: navigare su Internet, prendere appunti e guardare un video in streaming, tutto su un unico schermo. La batteria è invece da 10.090mAh (con ricarica da 45W e supporto alla ricarica SuperFast).

Sul fronte imaging, il Samsung Galaxy Tab S7 FE è dotato di una fotocamera esterna da 8 Megapixel (f/1.9) e da una selfie cam da 5 Megapixel f/2.2.

Con Samsung DeX e la Book Cover Keyboard è possibile, inoltre, utilizzare il tablet come un laptop, trasformando l’interfaccia utente in un’esperienza simile a quella del PC, per essere ancora più efficaci e produttivi nelle proprie attività. E grazie alla funzione Second Screen, si può trasformare Galaxy Tab S7 FE in un display aggiuntivo, affiancandolo al PC per espanderne lo schermo, consentendo di svolgere ancora più attività.

Galaxy Tab S7 FE è disponibile sia in versione WiFi che in versione 5G a partire da 649,00 euro nella colorazione Mystic Black con finitura in metallo lucida ed elegante.

Da oggi, 23 agosto, fino al 19 settembre inclusi, acquistando il nuovo Galaxy Tab S7 FE in un punto vendita aderente o su uno degli store online, dopo aver registrato il dispositivo su Samsung Members entro l’11 ottobre, sarà possibile ricevere in omaggio una Book Cover Keyboard Slim.