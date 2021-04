Samsung e Sony rivali nella fotografia: i giapponesi sono avanti ma i coreani incalzano

Samsung sta facendo passi da gigante nel settore delle fotocamere per smartphone cercando di colmare il divario con Sony. Da sempre c’è una forte concorrenza tra le due aziende ed entrambe non sembrano intenzionate a mollare il colpo.

Secondo un rapporto di SamMobile (Via Strategy Analytics), Sony detiene attualmente una quota di mercato pari al 46% del mercato dei sensori di immagine per smartphone. L’azienda giapponese si è affermata come il più grande fornitore di sensori al mondo, mentre, in seconda posizione, Samsung LSI ha registrato una quota di fatturato del 29% nel 2020.

Rispetto agli anni precedenti, Sony ha perso la sua quota in favore della rivale coreana per ragioni legate alle sanzioni statunitensi a Huawei che ha diminuito le spedizioni globali dei suoi modelli.

Considerando il quadro generale, Sony aveva una quota del mercato del 50% che poi nel 2020 è calata. Sull’altro versante, Samsung sta migliorando e aumentando. La quota di fatturato di Samsung, infatti, era inferiore al 20% e ora è passata al 29%. Samsung LSI sta attualmente realizzando sensori per fotocamere ISOCELL e sta facendo un ottimo lavoro con loro perché i sensori da loro realizzati si sono sempre classificati in cima alla classifica.

Dopo Sony e Samsung, OmniVision Technologies detiene il 10% della quota di fatturato globale. Il restante 15% è diviso tra altri fornitori.