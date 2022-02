Samsung Expert Raw in arrivo su nuovi smartphone del produttore coreano

Samsung lancerà la sua app Expert RAW su diversi dispositivi nel corso del 2022. L’app, al momento disponibile in versione beta sul Galaxy S21 Ultra, può già essere installata ufficialmente sui nuovi smartphone Galaxy S22.

Secondo la tabella di marcia del lancio – pubblicata dall’affidabile leaker Ice Universe – l’S21 Ultra dovrebbe ricevere l’app ufficiale a marzo. Il Galaxy Z Fold3 seguirà ad aprile, mentre S20 Ultra, Note20 Ultra e Z Fold2 riceveranno Expert RAW nella prima metà dell’anno.

Per provare Expert RAW sul Galaxy S21 Ultra, basta scaricare l’APK (disponibile su numerosi siti in modo non ufficiale) e installarla, mentre per i modelli S22 l’app è disponibile sul Galaxy Store.



Expert RAW offre la possibilità di migliorare sensibilmente le prestazioni fotografiche degli smartphone di Samsung. Funziona con tutte e quattro le fotocamere dell’S21 Ultra.

Una volta ottenuto il file lo si aprire con programmi tipo Lightroom così da modificare il bilanciamento del bianco, i colori, l’esposizione e intervenire con numerose regolazioni.