Samsung Galaxy A33 e A53 ufficiali con cinque anni di aggiornamenti garantiti

Samsung ha annunciato ufficialmente i nuovi Galaxy A33 e Galaxy A53 per andare a completare il proprio catalogo 5G nella fascia media del mercato.

La grande promessa del produttore è la longevità. Questo avverrà grazie a modelli di fascia media con cinque anni di aggiornamenti, incluse quattro versioni di Android. Si partirà quindi da One UI 4.1 di Android 12 e si arriverà fino ad Android 16.

Un’altra novità importante è il chip al suo interno progettato da Samsung e finora sconosciuto dal nome Exynos 1280. Si tratta di un chip a otto core con due core orientati alle prestazioni, Cortex A78 (2,40 GHz) e sei core per compiti meno impegnativi, il Cortex A-55 (2 GHz). Per la parte grafica, si basa su una GPU Mali-G68. Entrambi i telefoni offrono 6 GB di RAM, con una versione da 8 GB per l’A53.

Questo chip consente inoltre a entrambi i telefoni di sfruttare una modalità di scatto notturna 2,1 volte più veloce rispetto allo scorso anno.

Simili, ma diversi

Samsung Galaxy A33 e A53 sono come gemelli. Entrambi sono molto simili, pur coltivando alcune differenze. Va da sé che dei due gemelli, l’A53 è il più prestante, visto che tra i due c’è una differenza di 70 euro per passare da uno schermo Oled da 6,4 pollici a 90 Hz in Full-HD per l’A33 a 120 Hz in 6,5 pollici per l’A53.

Alcuni elementi di design consentono inoltre di distinguerli, nonostante le loro dimensioni quasi identiche. L’A53 ha un bordo leggermente più sottile, soprattutto nella parte inferiore. Beneficia anche di una notch un po’ più elegante del notch dell’A33.

I bordi dei due telefoni, che tra l’altro ora sono piatti, poggiano anche su un rivestimento diverso: lucido per l’A53 e opaco per l’A33.

Scheda tecnica

Sensore principale con stabilizzazione ottica: 64 Megapixel (A53) / 48 Megapixel (A33);

Sensore ultra grandangolare: 12 Megapixel (A53) / 8 Megapixel (A33);

Macro: 5 Megapixel (entrambi)

Sensore di profondità per i ritratti: 5 Megapixel (A53)/2 Megapixel (A33);

Gorilla Glass 5 per proteggere lo schermo

Batteria da 5000 mAh (due giorni di autonomia promessi)

Carica 25W

Altoparlanti stereo

IP67

Wi-Fi 5

Bluetooth 5.1

NFC

Dimensioni A53: 74,8 x 159,6 x 8,1 mm

Dimensioni A33: 74 x 159,7 x 8,1 mm

Peso: 189 g (A53), 186 g (A33)

Prezzi e uscita

Samsung Galaxy A53 sarà disponibile dal 1 aprile. Con l’offerta di preordine dal 17 al 31 marzo, si potrà ricevere gratis le cuffie Buds Live mentre i prezzi delle due versioni sono: 469 euro con 6+128 GB e 529 euro 8+256 GB.

Il Samsung Galaxy A33 sarà disponibile nella prima metà di aprile al prezzo di 379 euro nella sua versione da 6+128 GB.