Google ha finalmente capito che sono necessarie applicazioni riadattate per i tablet Android

Google ha pubblicato sul proprio blog dedicato agli sviluppatori Android un piano diviso in 3 parti per andare a risolvere alcuni problemi di compatibilità sui tablet Android. Finora i tablet erano poco considerati, relegati in secondo piano rispetto agli smartphone, ma stanno tornando di moda.

Sappiamo che Google crede ancora nei dispositivi, sostenendo che sarebbero il futuro del settore PC. L’azienda sembra finalmente prendere a cuore la nostra esperienza sul grande schermo e con il lancio di Android 12L e una nuova linea guida di sviluppo, il brand sta dimostrando di voler migliorare la propria offerta, mettendo in evidenza le app che rispettano determinati standard.

3 importanti focus per migliorare

Google promette di migliorare la propria esperienza su 3 aspetti in particolare:

Classifiche: saranno riviste e migliorate per tenere conto e far emergere le applicazioni che soddisfano i requisiti dell’azienda in termini di esperienza tablet (supporto per modalità verticale/orizzontale, integrazione di funzionalità per tastiere e stilo, ecc.). Questo verrà fatto nel motore di ricerca e nella home page del Play Store.

Avvisi: gli utenti riceveranno anche avvisi quando installano app che non soddisfano questi requisiti per far loro sapere che l’esperienza potrebbe non essere ottimale.

Valutazione specifica: annunciata lo scorso anno, questa funzionalità consentirà di visualizzare valutazioni e recensioni solo in base a persone che utilizzano la stessa versione dell’applicazione, per ricevere un feedback sempre più fedele alla propria esperienza.

Sebbene queste promesse rappresentino un passo avanti per l’esperienza del tablet Android, Big G deve ancora annunciare una data specifica per l’implementazione di questi aggiustamenti. Sappiamo solo che questi saranno in vigore nei “prossimi mesi”.