Samsung ha presentato i nuovi alfieri della sua fortunata serie A, la gamma di telefoni che si collocano nella fascia media del mercato e da tempo caratterizzati da funzioni particolarmente evolute e un importante rapporto qualità/prezzo.

E anche i nuovi dispositivi non fanno eccezione: si chiamano Galaxy A52 (in versione 4G e 5G) e Galaxy A72 (solo 4G). Tutti e tre gli smartphone condividono display SuperAmoled con risoluzione Full HD+, una fotocamera principale da 64 Megapixel, 6GB di Ram e 128 GB di Rom (espandibili con schede microSD fino a 1TB), il jack audio da 3,5 mm, la ricarica rapida da 25 W e l’impermeabilità, grazie alla certificazione IP67.

Galaxy A52 e A52 5G

Galaxy A52, come detto, è stato lanciato in due versioni, una 4G/Lte (scheda tecnica qui), l’altra 5G (scheda tecnica qui). Entrambi gli smartphone dispongono di un display SuperAmoled da 6,5 pollici con risoluzione di 1.080×2.400 pixel, ma mentre il primo ha un refresh rate di 90 Hz, il secondo arriva fino a 120 Hz. Differenza anche nei processori che muovono le due versioni: Snapdragon 720G per il 4G e Snapdragon 750G per il modello 5G.

I telefoni offrono una fotocamera frontale da 32 Megapixel, mentre sul retro la dotazione è la seguente: una fotocamera principale da 64 Megapixel OIS (f/1.8), una ultra grandangolare da 12 Megapixel (f/2.2), una macro da 5 Megapixel (f/2.4) e un sensore di profondità da 5 Megapixel (f/2.4).

L’ottica principale permette di trasformare i video in 4K in immagini ad alta risoluzione da 8 Megapixel grazie alla funzionalità Fermo Immagine 4K. Inoltre, Ottimizzatore Scena sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere il setting ottimale per scattare 30 categorie differenti di immagini, dal cibo ai panorami, fino agli animali domestici. La presenta della stabilizzazione ottica (OIS) è garanzia di immagini e video fermi, mentre la Modalità Notturna sfrutta l’elaborazione multi-frame per combinare 12 immagini.

Galaxy A52 e A72 sono inoltre dotati di una batteria da 4.500 mAh, di speaker stereo e sono mossi da Android 11, sui cui gira l’ultima versione dell’interfaccia di Samusng, la One UI 3.0.

Galaxy A72

Con il Galaxy A72 (scheda tecnica qui), il display sale a 6,7 pollici (con refresh rate di 90 Hz e luminosità a 800 nit che lo rende ben visibile anche sotto i raggi del sole). Il processore che anima il telefono è lo Snapdragon 720G, mentre la fotocamera mantiene l’ottica principale da 64 Megapixel, la ultra wide da 12 Megapixel e la macro da 5 Megapixel, mentre abbandona il sensore di profondità per integrare un tele da 8 Megapixel (OIS, f/2.4) con zoom ottico 3x e zoom digitale fino a 30x.

La batteria cresce di amperaggio e raggiunge i 5.000 mAh. Non manca la doppia Sim, la connettività Nfc e il dual speaker con suono surround con tecnologia Dolby Atmos.

Prezzi, colori e disponibilità

La nuova serie Galaxy A è disponibile in Italia a partire da oggi nelle colorazioni Awesome Violet, Awesome Blue, Awesome Black e Awesome White.



Prezzi: