Samsung Galaxy Fold 2: “Infinite possibilità”

“Una piega, infinite possibilità”. E’ questo il tweet che Samsung ha pubblicato domenica pomeriggio invitando i suoi fan a guardare l’evento Galaxy Unpacked 2020 previsto per il 5 agosto. Il messaggio è accompagnato da una piccola goccia di bronzo liquido che si trasforma in…una farfalla, confermando di fatto la presenza del Galaxy Fold 2.

Samsung non ha una vera concorrenza nel mercato degli smartphone pieghevoli e per questo motivo può permettersi di annunciare modelli senza fornire una vera e propria data di vendita.

One fold, infinite possibilities. Unpacked on August 5, 2020.

Visit https://t.co/ca2XTlBGnt to watch the #SamsungEvent pic.twitter.com/kESP5toPrS