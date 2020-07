Cellularline presenta gli accessori musicali per l’estate…

L’estate è già esplosa e mai come quest’anno cresce la voglia di ascoltare la musica sotto l’ombrellone, magari con l’ultimo modello di articolare Bluetooth, senza filo dunque, ma anche senza rinunciare alla qualità. Cellularline propone quest’anno una gamma adatta sia agli sportivi sia a chi vuole godersi della buona musica senza dover fare i conti con l’autonomia, grazie alle custodie di ricarica. Vediamoli insieme…

Sprinter: per gli sportivi

Gli SPRINTER sono la soluzione ideale per ascoltare la playlist preferita durante l’allenamento e avere la giusta carica per affrontarlo. Sono auricolari Bluetooth 5.0 dotati di archetti di gomma garantiscono che una massima stabilità durante il movimento. Grazie alla certificazione IPX5, resistono agli agenti esterni e al sudore. Gli SPRINTER sono dotati anche della True Wireless Technology, che permette un collegamento fluido per più di 30 ore oltre a una custodia che ricarica completamente gli auricolari fino a 4 volte.

Pick: leggerissimi e tascabili

Piccoli e tascabili, i PICK sono auricolari in-ear leggerissimi e performanti, grazie alla tecnologia Bluetooth 5.0 La custodia di ricarica è dotata di un pratico cordino per portarli ovunque. Grazie alla custodia di ricarica, la carica completa di entrambi gli auricolari triplica, per un un’autonomia che arriva fino a 15 ore.

Flag: auricolari a stanghetta

Auricolare Bluetooth a stanghetta con capsula in-ear è perfetto per ascoltare la musica e conversare in completa libertà di movimento. I comandi touch posti sugli auricolari consentono di rispondere alle chiamate, regolare il volume e cambiare traccia musicale in tutta comodità. La custodia permette di ricaricarli fino a 6 volte, assicurando 28 ore di Play Time totale per poterli portare sempre con sé in ogni occasione.

Blink: invisibili e moderno

Auricolari Bluetooth dal design moderno e lineare grazie alla capsula in-ear. La custodia di ricarica permette di ricaricare i fino a 3 volte, per un totale di 14 ore di autonomia.