Samsung Galaxy M12 ufficiale con batteria da 5.000 mAh a 179€

Dopo aver introdotto a inizio anno il Galaxy M12 come proposta di fascia bassa per il mercato indiano, Samsung ha annunciato l’arrivo del modello anche in Europa e in Italia.

Si tratta di uno smartphone particolarmente interessante dotato di un ampio display, una configurazione versatile della fotocamera, un design ergonomico e alimentato da un SoC interno 4G abbinato a un massimo di 128 GB di spazio di archiviazione espandibile tramite una scheda microSD.

Il display è un pannello da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e una tacca a forma di V. Supporta una frequenza di aggiornamento di 90 Hz. Dentro è alimentato da Exynos 850 SoC 8nm compatibile affiancato a 6 GB di Ram e 128 GB di memoria espandibile dall’utente (fino a 256 GB). Viene fornito con supporto Dual-SIM ed esegue l’interfaccia utente One UI basata su Android 11.

Particolare attenzione va data all’autonomia per via di un’ampia batteria da 5.000 mAh che supporta la ricarica rapida da 15W su una porta di tipo C.

Sul fronte fotografico, il Galaxy M12 sfoggia una configurazione con quattro telecamere posteriori di cui una principale ISOCELL GM2 da 48 Megapixel accompagnata da un sensore ultragrandangolare da 5 Megapixel con un campo visivo di 123 gradi. Inoltre, ci sono due obbiettivi da 2 Megapixel per le funzionalità di profondità e macro. Sulla parte anteriore si trova invece un modulo selfie da 8 Megapixel.



Lo smartphone è poi dotato di uno scanner di impronte digitali montato lateralmente per la sicurezza. Altre caratteristiche includono il supporto Dolby Atmos, la certificazione Widevine L1 per i contenuti HD e le opzioni di connettività standard tra cui Wi-Fi, Bluetooth e GPS/GLONASS.

“Nel 2019 abbiamo lanciato la serie Galaxy M ed ha immediatamente riscosso un enorme successo da parte dei fan di Galaxy. Oggi annunciamo Galaxy M12, il nuovo arrivato all’interno della gamma. Abbiamo progettato il nostro nuovo smartphone con lo scopo di arricchire la vite dei giovani consumatori grazie all’incredibile batteria da 5000mAh, abbinata a una tecnologia di ricarica rapida, per garantire sempre la massima operatività. Galaxy M12 si configura come punto di riferimento per un’esperienza appagante in questa fascia di prezzo”, ha commentato Paolo Bagnoli, Head of Marketing della divisione telefonia di Samsung Electronics Italia.

Prezzo e uscita

Il nuovo Galaxy M12 sarà disponibile in Italia nelle prossime settimane ad un prezzo consigliato di 179,90. euro. Per maggiori informazioni su Samsung Galaxy M12 è possibile visitare www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy.