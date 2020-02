Qualche giorno fa, abbiamo appreso le indiscrezioni riguardanti i prezzi per gli Stati Uniti dei tre modelli Galaxy S20 che saranno presentati la prossima settimana. Ora arrivano anche i prezzi per l’Europa.



Il Galaxy S20 in versione 4G con 8 GB di Ram e 128 GB di spazio di archiviazione avrà un prezzo di € 899 in Europa, ma i consumatori di alcuni paesi del Vecchio Continente potrebbero pagarlo fino a € 909. Il modello 5G, invece, costerà € 100, ma sarà dotato di un quantitativo maggiore di Ram.



La variante 4G dell’S20+ avrà un costo di € 999 mentre l’S20 Ultra 5G partirà da un prezzo di € 1.349.

Qui di seguito i prezzi delle diverse versioni di Galaxy S20:



• Samsung Galaxy S20 (8 GB / 128 GB): € 899/909

• Samsung Galaxy S20 5G (12 GB / 128 GB): € 999/1.009

• Samsung Galaxy S20+ (8 GB / 128 GB): € 999/1.009

• Samsung Galaxy S20+ 5G (12 GB / 128 GB): € 1.099/1.109

• Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (12 GB / 128 GB): € 1.349/1.359

• Samsung Galaxy S20 Ultra 5G (16 GB / 512 GB): € 1.549/1.559



Naturalmente queste informazioni non provengono direttamente da Samsung, ma da una indiscrezione pubblicata su un portale tedesco (peraltro piuttosto affidabile). Per i prezzi ufficiali dovremo attendere ancora qualche giorno.