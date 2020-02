Il programma di lancio degli attesi flaghisp Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro continua ad essere influenzato dalla crisi causata dal Coronavirus in Cina. Secondo gli ultimi sviluppi, Xiaomi ha spedito gli inviti per il lancio di un prodotto il 23 febbraio a Barcellona, in Spagna.



Ci aspettiamo dunque annunci globali nell’ambito del MWC 2020. Molto probabilmente i flagship Mi 10 e Mi 10 Pro saranno lanciati nella città catalana.



Le nuove indiscrezioni non contraddicono in toto ciò che era trapelato nei giorni scorsi, e cioé che i pre-ordini (riservati solo al mercato cinese) per il Mi 10 Pro potrebbero iniziare il 10 febbraio, seguiti dall’evento di lancio on-line per entrambi i modelli il 13 febbraio.

Le vendite del Mi 10 e del Mi 10 Pro dovrebbero avere inizio il 14 febbraio e il 18 febbraio rispettivamente.



L’account Weibo ufficiale di Xiaomi ha appena pubblicato un paio di immagini, con le quali si conferma un evento di presentazione che si terrà il 13 febbraio ma solo in diretta streaming. Il produttore sottolinea come si sia trattato di una decisione difficile, con chiaro riferimento all’impossibilità di organizzare un evento fisico a causa dell’epidemia di Coronavirus che sta colpendo il Paese.



Fra le immagini messe online su Weibo c’è anche la conferma della capacità di archiviazione UFS 3.0 per almeno uno dei telefoni.

Quanto alle indiscrezioni sulle specifiche tecniche, gli smartphone dovrebbero essere mossi dal chipset Snapdragon 865 ed essere dotati di una fotocamera principale da 108 Megalpixel. La maggior parte delle fonti sembra concordare sul fatto che sia la versione base sia la variante Pro dovrebbero essere dotate dell’ottica di Samsung e forse anche di uno zoom 5x.

Il modello Pro dovrebbe averer un pannello OLED da 6,4 pollici, Full HD+, velocità di refresh di 120Hz, fino a 16 GB di Ram LPDDR5 e una batteria da 5.250 mAh, con un caricabatterie rapido da 66 W e un tempo di ricarica completo di soli 35 minuti.