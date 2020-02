Samsung Galaxy S20 Ultra si mostra in una foto reale

Samsung svelerà la serie Galaxy S di nuova generazione alla fine di questo mese e più ci avviciniamo a questo momento, più informazioni emergono attraverso canali non ufficiali.

Quella trapelata oggi è una foto reale che svela il Galaxy S20 Ultra, uno dei modelli che saranno inclusi nella nuova serie S20. Da come si può vedere, la fotocamera sul retro occupa molto spazio ed è un dettaglio che Samsung vuole far notare per sfoggiare l’obbiettivo da oltre 100 Megapixel di nuova fattura.

Questa foto conferma inoltre che il dispositivo sarà dotato di tre fotocamere posteriori e di un sensore per 3D ToF. Viene anche mostrato un flash LED, così come un ritaglio del microfono che molto probabilmente verrà utilizzato per funzionalità come Zoom-In.

Non mancherà poi un display da 6,9 pollici con una frequenza di aggiornamento di 120Hz di cui tanto si è parlato nelle scorse settimane.

Annuncio ufficiale: la data

L’azienda non ha ancora annunciato alcun dettaglio ufficiale e lo farà durante l’evento Unpacked del 11 febbraio. Appuntamento quindi a martedì prossimo.