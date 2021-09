Samsung Galaxy S21 FE rischia la cancellazione

Sorpresa amara per gli appassionati di Samsung. Ormai è da mesi che il Samsung Galaxy S21 FE viene mostrato in numerosissimi leak e render trapelati, e se ne attendeva il lancio ad ottobre. Un rapporto dell’azienda coreana sembra però mettere tutto in dubbio. A causa della crisi dei chip, infatti, il nuovo smartphone potrebbe essere cancellato.

L’evento Samsung Unpacked di ottobre, che avrebbe dovuto essere dedicato proprio al Galaxy S21 FE, è stato annullato. Contemporaneamente, il lancio del telefonino è attualmente in fase di esame, e la compagnia sta rivalutando la decisione di introdurre il prodotto nel mercato.

I motivi principali di questo cambiamento di idee sono due: il primo, come si è detto, è la crisi dei chip, che rende sempre più difficile reperirne abbastanza per un lancio su larga scala. Il secondo è l’inaspettato successo di Galaxy Z Flip 3. Infatti, dato l’ingente numero di vendite, Samsung starebbe esaminando la possibilità di concentrarsi solo su quest’ultimo, indirizzando gli sforzi di marketing su un numero più ridotto di prodotti.

La decisione ufficiale di Samsung sul destino di Galaxy S21 FE non è ancora nota. Esiste la possibilità che il telefono sia rilasciato ma soltanto su mercati limitati, che potrebbero comunque includere l’Europa. Non resta che attendere pazientemente ulteriori notizie sulla conferma o sulla cancellazione del prodotto.