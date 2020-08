Samsung Galaxy Tab S7 e S7+: i nuovi tablet per il lavoro e il divertimento

Il produttore coreano presenta i nuovi Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+, due nuovi tablet che fanno della versatilità un loro punto di forza. Combinano infatti la capacità di un PC, la flessibilità di un tablet e la connettività di uno smartphone.

La produttività di Galaxy Tab S7 e S7+ – promette il produttore – è a livello di un PC, grazie a Samsung DeX, a un potente processore (è l’Exynos 990), a una migliore esperienza di utilizzo della tastiera (venduta separatamente come Book Cover Keyboard) e a una S Pen migliorata con funzionalità simili a quelle della serie Galaxy Note20.

Oltre che per la produttività, i nuovi Tab S7 e S7+ sono ottimi strumenti per l’intrattenimento e il tempo libero. Offrono infatti un display immersivo con un refresh rate di 120 Hz, per un’esperienza ludica e multimediale di alto livello. Per gli utenti che vogliono ancora più spazio per lavorare, giocare e creare, Galaxy Tab S7+ offre un display extra-large Super Amoled da 12,4 pollici, invece che da 11 pollici come l’S7.

Quando non c’è una rete Wi-Fi in vista, è possibile utilizzare l’Hotspot automatico per collegare automaticamente altri dispositivi Galaxy al tablet 5G. E con Nearby Share, è possibile trasmettere senza sforzo i file ai contatti vicini. Si possono usare Galaxy Tab S7 e S7+ per estendere il proprio PC Samsung con un secondo schermo (compatibile con Galaxy Book Flex, Galaxy Book Flex alpha, Galaxy Book Ion, Galaxy Book S e Samsung Notebook Plus basato su Windows 10).

Prezzi e disponibilità

A partire dal 21 agosto Galaxy Tab S7 sarà disponibile nella versione WIFI a 749 euro e nella versione 4G a 849 euro. Galaxy Tab S7+ sarà disponibile nella versione WIFI a 949 euro e nella versione 5G a 1.149 euro.

Prenotando un tablet della serie Galaxy Tab S7 tra il 5 e il 20 agosto 2020 i consumatori potranno scegliere se ricevere la Galaxy Book Cover oppure 3 mesi dell’abbonamento Xbox Game Pass Ultimate e Game Controller dedicato.

Per maggiori informazioni sui nuovi Galaxy Tab S7 e S7+ potete consultare questa pagina del sito web di Samsung